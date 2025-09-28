< sekcia Šport
Slovan novým lídrom súťaže, Ružomberok tretíkrát vyhral
Úradujúci majster v tomto ligovom ročníku ešte stále neokúsil chuť prehry.
Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR) - Novým lídrom futbalovej Niké ligy 2025/2026 sa stal sériový šampión ŠK Slovan Bratislava. Na čelo tabuľky sa prebojoval po 9. kole vďaka víťazstvu 2:1 na trávniku AS Trenčín.
Úradujúci majster v tomto ligovom ročníku ešte stále neokúsil chuť prehry. Vo víkendovom šlágri a súboji o prvé miesto si MŠK Žilina a Spartak Trnava napokon podelili body, ich vzájomný zápas sa skončil nerozhodne 2:2, keď „šošoni“ neudržali dvojgólový náskok.
Druhýkrát za sebou sa naopak naplno nepodarilo bodovať Dunajskej Strede, s Komárnom len remizovala 1:1. Do dobrej formy sa dostáva Ružomberok, výhra 1:0 nad Podbrezovou bola pre nich tretím úspechom v rade. Michalovce si poradili so Skalicou 2:0 a deľbou bodov sa po výsledku 2:2 skončil duel medzi Košicami a Prešovom.
Niké liga - 9. kolo
sobota
MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica 2:0 (1:0)
Góly: 23. Brosnan, 32. Taylor-Hart. Rozhodcovia: Marhefka - Vitko, Kmec, ŽK: Bahi (Mich.), 1173 divákov.
MFK Zemplín Michalovce: Lukáč - Pauschek, Dzotsenidze, Park, Čurma - Ramos, Zubairu (66. S. Danko), Bednár - Taylor-Hart (88. Bahi), Lopez (35. Paulauskas), Brosnan (66. Ahl)
MFK Skalica: Junas - Gaži, Šuver, Podhorin - L. Šimko (87. Suľa), Morong (81. Černek), Hollý (68. Švec), Bariš, Pudhorocký (68. M. Nagy), E. Daniel - Smejkal (46. Mášik)
AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:2)
Góly: 90. Khan (z 11 m) - 4. a 45. Marcelli. Rozhodcovia: Dzivjak – Bednár, Bobko, ŽK: Adyrbekov, Kranthove - Ibrahim, Weiss, Lichý, 4318 divákov
Trenčín: Katič – Pavek, Križan, Bessile (46. Kranthove), Holúbek (46. Skovajsa) – Yakubu (70. Doesburg) – Hájovský, Khan – Adyrbekov (61. Guibero), Sabljič, Fiala (82. Adamkovič)
Slovan: Takáč – Mustafič (67. Kašia), Lichý, Bajrič, Yirajang – Savvidis, Ibrahim (46. Blackman) – Ofori (84. Barseghjan), Tolič, Weiss (46. Cruz) – Marcelli (80. Kucharevič)
DAC 1904 Dunajská Streda – KFC Komárno 1:1 (0:1)
Góly: 77. Djukanovič (z 11 m) - 7. Žák. Rozhodcovia: Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Kačaraba - Kiss, 5.650 divákov
DAC: Popovič – Kapanadze (46. Kačaraba), Blažek, Nemanič, Mendez (64. Gagua) – Ouro (73. Corr), Tuboly, Gruber (46. Herc) – Redzic, Djukanovič, Ramadan
Komárno: Száraz – Šmehyl, Špiriak, Rudzan, Palán – Kiss (55. Gamboš), Ožvolda (90. Németh) – Ganbold, Žák, Tamás (69. Ivanics) –Mashike (69. Bayemi)
FC Košice - FC Tatran Prešov 2:2 (0:1)
Góly: 53. Čerepkai, 57. Jakúbek - 45. Begala, 78. Kotula Rozhodcovia: Očenáš - Jekkel, Pacák, ŽK: Čerepkai, Zsigmund, Teplan, Kakay, Krivák - Begala, Regáli, 8111 divákov.
Košice: Kira - Teplan, Krivák, Kružliak (83. Miljanič) - Kakay (79. Kovács), Jakúbek, Zsigmund, Gallovič, Domik (79. Magda) - Čerepkai, Perišič (88. Rehuš)
Prešov: Bajza - Revenco, Bondarenko, Balodis, Sipľak - Begala, Souček (67. Kotula), Morim (54. Sagna, 75. Masaryk) - Olejník, Regáli, Römling (66. Krasniqi)
nedeľa:
MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová 1:0 (0:0)
Gól: 88. Tučný. Rozhodcovia: Dohál – Jánošík, Hrebeňár, ŽK: Fila, Grygar, Gomola – Luka, Sanusi, 1141 divákov.
Ružomberok: Ťapaj – Gomola, Král, Köstl, Mojžiš, Selecký – Múdry, Grygar (90.+ Luterán) – Fila (69. Kelemen), Hladík, Bačík (70. Tučný).
Podbrezová: Jurička – Mielke, Niňaj, Markovič (46. Luka) – Sanusi, Paraj (66. Chyla), Palumets, Gavrylenko (66. Kujabi) – Štefánik – Galčík (78. Hakobjan), Šiler (89. Řehák)
MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 2:2 (1:0)
Góly: 23. Iľko, 69. Faško - 72. Procházka, 85. Gong. Rozhodovali: Smolák - Hrmo, Roszbeck, ŽK: Stojsavljevič, Chorcheli, Mikovič (všetci Trnava), 4261 divákov.
MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Minárik, Narimanidze - Kopásek (75. Hranica), Káčer, Adang, Bari (88. Florea) - M. Faško (88. Kaša), Iľko (75. Prokop), Ďatko (67. Roginič)
Spartak: Frelih - Koštrna, Nwadike, Stojsavljevič - Holík, Procházka, Moistsrapišvili, Jureškin (55. Gong) - Škrbo (55. Chorcheli), Paur (71. Kudlička), Mikovič
tabuľka po 9. kole:
1. Slovan 8 5 3 0 19:12 18
2. Trnava 8 5 1 2 15:7 16
3. Žilina 9 4 4 1 20:13 16
4. DAC 8 4 3 1 15:6 15
5. Michalovce 9 4 3 2 14:11 15
6. Trenčín 9 4 0 5 10:16 12
7. Podbrezová 9 3 2 4 12:16 11
8. Ružomberok 9 3 1 5 12:16 10
9. Skalica 9 2 3 4 8:13 9
10. Prešov 9 1 4 4 11:15 7
11. Komárno 8 2 1 5 10:17 7
12. Košice 7 1 1 5 10:14 4
