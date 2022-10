Slovan odčinili prehru a hladko zdolal Poprad

Bratislava 23. októbra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava odčinili prehru na ľade Nových Zámkov. V nedeľnom zápase 12. kola Tipos extraligy zdolali na domácom štadióne HK Poprad vysoko 5:0 a držia sa na čele tabuľky.



"Belasí" rozhodli o svojom triumfe v druhej tretine, keď dokázali odskočiť súperovi už na rozdiel troch gólov. "Dosiahli sme dôležité víťazstvo po nevydarenom zápase v Nových Zámkoch. Prvá tretina bola najvyrovnanejšia a viedli sme po nej len 1:0. Potrebovali sme však streliť ďalší gól a pomohli nám presilové hry, keď sme využili výhodu 5 na 3. V tretej časti sme chceli hrať ako keby bolo 0:0 a nedať súperovi šancu. Myslím si, že sme zaslúžene vyhrali," uviedol tréner domácich Ján Pardavý.



Popradčania naopak po dvoch triumfoch zaznamenali prehru a klesli na 6. miesto v tabuľke. "Zápas sme si prehrali v druhej tretine, keď sme mali siedmich vylúčených hráčov po zbytočných chybách. Súper využil presilovú hru a rozbehnutý Slovan sme už nedokázali zastaviť. Snažili sme sa ešte v tretej tretine niečo urobiť s výsledkom, no naše zakončenie bolo slabé a nedôrazné. Nedali sme gól a preto gratulujem súperovi," povedal Martin Hrnčár, tréner Popradu.



Hostia pred sezónou posilnili svoj útok o Tomáša Záborského, no jemu ani stabilnej dvojici Patrik Svitana a Dávid Skokan to v uplynulých zápasoch strelecky nejde. V predchádzajúcich siedmich dueloch zaznamenali dokopy len tri góly. "Je to postavené na nás a mne to teraz vôbec nejde. Tri roky sa mi darilo, ale nikdy sa nevzdám a dúfam, že sa tvrdou prácou dostanem naspäť do formy," povedal Skokan po prehre. Podľa tridsaťtriročného útočníka však Poprad nezačal proti Slovanu zle: "Po prvej tretine to bolo len 0:1, no v druhej časti sme hrali často v oslabeniach a Slovan má svoju kvalitu. Domáci mali dve presilové hry o dvoch hráčov a vtedy rozhodli o svojom víťazstve. Robíme však všetko preto, aby sme sa zlepšili, no treba ďalej na sebe pracovať, kým to nezlomíme."



Poprad sa v piatok predstaví na ľade Nitry, Slovan privíta Košice, ktoré sa trápia a patrí im až 9. miesto v tabuľke.