Slovan odštartoval sezónu prehrou s Michalovcami 2:8

1. kolo TL:



HC Slovan Bratislava - Dukla Ingema Michalovce 2:8 (1:3, 1:2, 0:3)



Góly: 1. Brown (Pecararo, O´Brien), 39. Pecararo (O´Brien) – 5. Buc (Kabáč), 10. Kabáč (Buc, Mihálik), 10. Acolatse, 25. Daugavinš (Heard, Newton), 30. Suja, 42. Newton (Daugavinš, Heard), 46. Pearson (Valach), 53. Pearson (Valach, Santos). Rozhodovali: Hronský, J. Konc ml. – Durmis, Jurčiak, vylúčení: 6:8 na 2 min., navyše Petráš (Slovan) a Newton (Michalovce) obaja 5+DKZ za hrubosť, Bjalončík 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:1, 4460 divákov.





Slovan: Coreau (10. Baroš) - Schied, Golian, Maier, Sersen, Gachulinec, Murphy, Jendek, Romančík - Pecararo, Brown, O´Brien - Fominych, Minárik, Takáč - Török, Findlay, Lukošik - Výhonský, Petráš, Masnica



Michalovce: Škorvánek - Bodák, Macejko, Acolatse, Cibák, Michalčin, Mihalik, Fedor, Pišoja - Solenský, Newton, Bjalončík - Santos, Pearson, Valach - Daugavinš, Heard, Suja - Kabáč, Buc, Vašaš

Bratislava 15. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava podľahli v otváracom zápase Tipos extraligy 2023/2024 na domácom ľade Michalovciam 2:8. S týmto súperom utrpeli najvyššiu prehru, odkedy Dukla vstúpila v roku 2019 do najvyššej súťaže.Slovan išiel do vedenia už v 14. sekunde zásluhou Jamesa Browna, hostia však tromi gólmi otočili skóre a Jareda Coreaua nahradil v bránke domácich Samuel Baroš. Dukla potom do konca zápasu mala hru pevne v rukách a postupne navyšovala svoj náskok. Kaspars Daugavinš sa v premiére v drese Michaloviec blysol gólom a asistenciou.