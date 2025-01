Slovan odštartoval zimnú prípravu, v pondelok odletí do Kataru

Zoznam hráčov ŠK Slovan na úvodnom zraze v roku 2025:



Adam Hrdina, Andrej Mikoláš, Dominik Takáč, Martin Trnovský, Kenan Bajrič, Artur Gajdoš, Danylo Ignatenko, Juraj Kucka, Nino Marcelli, Róbert Mak, Maxim Mateáš, Jurij Medveděv, Idjessi Metsoko, Alen Mustafič, Lukáš Pauschek, Kyriakos Savvidis, David Strelec, Július Szöke, Marko Tolič, Siemen Voet, Matúš Vojtko, Vladimír Weiss ml., Kevin Wimmer



/Tigran Barseghjan, Cesar Blackman, Guram Kašia a Sharani Zuberu sa pripoja od začiatku sústredenia v Katare/

Bratislava 4. januára (TASR) - Zimnú prípravu odštartovali v sobotu predpoludním futbalisti ŠK Slovan Bratislava. Obhajcu titulu a jesenného majstra čaká netradičné zimné obdobie, keďže už v januári odohrá dva zápasy ligovej fázy Ligy majstrov. V nedeľu podstúpi mužstvo fyzické testy a v pondelok ráno odletí na sústredenie do Kataru.Realizačnému tímu pod vedením trénera Vladimíra Weissa st. sa v sobotu ráno hlásil prakticky identický káder ako ten, ktorý končil jesennú časť. Kvarteto Tigran Barseghjan, Cesar Blackman, Guram Kašia a Sharani Zuberu sa pripojí od začiatku sústredenia v Katare. Po vypršaní zmluvy už s tímom nepokračuje útočník Elvis Isaac, prípravu s áčkom začal stále len 16-ročný talent Maxim Mateáš.“ vyhlásil pre klubovú webstránku Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.Káder zostal na začiatku zimnej prípravy pokope. "“ vysvetlil generálny riaditeľ klubu.Belasí majú na 6. až 17. januára naplánované sústredenie v Katare v stredisku Aspire. Na 16. januára je potvrdený duel s miestnym klubom Al-Gharafa. Do programu by mal pribudnúť ešte jeden duel, tiež s jedným z účastníkov katarskej ligy.“ povedal Boris Kitka, asistent trénera, ktorý sa pristavil pri hráčoch, ktorí mali ku koncu jesene zdravotné ťažkosti: ".“Historicky vôbec prvýkrát absolvujú belasí už v januári súťažné zápasy. "" dodal Kitka.