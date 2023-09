Slovan opäť inkasoval ako prvý, Weiss st.: Museli sme reagovať

Bratislava 22. septembra (TASR) - Futbalový Slovan opäť vybojoval víťazstvo na európskej scéne po dramatickom priebehu i konci zápasu. V prvom stretnutí A-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL) vyhral vo štvrtok nad faerským majstrom KÍ Klaksvík 2:1. Napriek hernej prevahe "belasých" v prvom polčase otvorili skóre hostia a v nadstavenom čase nemali ďaleko k vyrovnaniu.



Domáci si vypracovali v prvom polčase niekoľko šancí, no v koncovke boli nepresní, alebo nestačili na brankára Jonatana Johanssona. "Bál som sa, že budeme na lopte priveľa, oni budú mať jeden brejk a vyhrajú. Nemôžeme dostávať góly z rohových kopov, musíme sa viac sústrediť. Toto je však futbal, pokračujeme a dôležité sú tri body," povedal brankár Milan Borjan po zápase v mixzóne. Jeho tím potlačili fanúšikovia a už o päť minút vyrovnal po centri Aleksandara Čavriča na kapitána Vladimíra Weissa mladšieho. Ten nastúpil v základe prvýkrát od začiatku augusta a po dlhodobom zranení achilovky mal za sebou len týždeň tréningu.



"V takomto zápase nie je určite jednoduché prehrávať. Za stavu 0:1 nám však veľmi pomohli ľudia, za čo im ďakujem. Celú moju kariéru mi otec vždy vyčítal, že málo zatváram zadnú tyč. Nedal som veľa takýchto gólov a Čavrič ukázal, aký je pre nás dôležitý. V šatni ho máme radi a teší nás, že zostal," povedal stredopoliar bezprostredne po zápase. "Vlado nehral futbal šesť týždňov, takže nemôže byť stopercentný. Som prekvapený, že vydržal tak dlho. Chcel som ho stiahnuť skôr, ale je to kľúčový hráč a bol potrebný na ihrisku," povedal tréner Vladimír Weiss starší na adresu kapitána tímu. Po vyrovnaní reagoval dvojitým striedaním a na ihrisko poslal Juraja Kucku a Tigrana Barseghjana. Druhý menovaný zostrojil po ôsmich minútach na ihrisku ďalekonosný center na Čavriča, ktorý si odskočil od obrancu a rozhodol o víťazstve.



"Museli sme hneď reagovať, mal som striedať ešte pred tým rohom. Tigran priniesol osvieženie, v takejto situácii nie je priestor filozofovať, treba riskovať," uviedol tréner Weiss starší na pozápasovej tlačovej konferencii. Na adresu arménskeho stredopoliara následne dodal: "Tigran výborne naskočil. Vie hrať futbal, chcem ho niekedy potrestať tým, že nenastúpi a nakoniec vytrestám sám seba. Dnes priniesol oživenie, takto si to predstavujem."



V ďalšom priebehu predviedol kľúčový zákrok Borjan po prudkej strele Börgeho Petersena z hranice malého vápna. "Len som sledoval hru. Mal som šťastie, že nestrelil viac do strany alebo hore. Videli ste ten zákrok, tie však prichádzajú s prácou a tréningom," opísal brankár svoj zákrok.



V úplnom závere však Kanaďan kiksoval, lopta mu vypadla ďaleko od brány a na čiare ho zastúpili obrancovia. "Bol to fantastický zákrok. My však opúšťame šestnástku pred tým, ako odohráme súboj. Preto mali takú veľkú šancu. Milan nás podržal, ale urobil chybu v poslednej minúte. Som však rád za všetkých hráčov," povedal k Borjanovi tréner Weiss starší.



Klaksvík je prekvapenie tejto sezóny európskej scény. V prvom predkole Ligy majstrov vyradil favorizovaný Ferencváros Budapešť a prvýkrát vo svojej histórii postúpil do skupinovej fázy európskej súťaže. Pre slovenského majstra je tak triumf vzpruha po prehre 2:6 s Arisom Limassolom v odvete play off o skupinovú fázu Európskej ligy. Nedávno navyše prehral 1:3 v šlágri na pôde Dunajskej Stredy. "Toto víťazstvo bolo dôležité kvôli ľuďom, pre klub, kvôli vedeniu, kvôli nám všetkým ale najmä kvôli hráčom. Verím, že začneme nejakú sériu, ale nechcem to zakríknuť," zhodnotil kouč Slovana.