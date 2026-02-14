< sekcia Šport
Slovan opäť zdolal Zvolen a preťal šnúru, Petriska:„Je to o detailoch“
Druhý tím priebežnej tabuľky tak uťal šnúru štyroch prehier a nedovolil, aby prvá Nitra zvýšila svoj aktuálny 5-bodový náskok.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava v piatok trinásteho ukončili sériu štyroch prehier, keď na domácom ľade zdolali HKM Zvolen 4:3. V závere stretnutia 47. kola Tipsport ligy si situáciu skomplikovali, ale napokon zvíťazili vďaka využitým presilovkám. Tie vyzdvihol aj strelec druhého gólu „belasých“ Ján Petriska. Asistent trénera domácich Michal Dostál povedal, že realizačný tím si bol riskantnou a neúspešnou trénerskou výzvou istý.
Zverenci Brada Tappera si poradili s „rytiermi“ aj v šiestom vzájomnom stretnutí v prebiehajúcom ročníku. „Neviem, nemyslím si, že za tým niečo je. Snažíme sa sústrediť na každý zápas naplno a nechať všetko na ľade,“ reagoval Petriska, ktorý v 28. minúte poslal svoj tím do vedenia 2:1. „Bola druhá tretina, mali sme rozťahovať hru, zostávať na druhej modrej, Tomáš Královič mi to tam pekne posunul a videl som, že som tam sám, tak som sa snažil vystreliť spoza hráča a našťastie to tam padlo,“ okomentoval svoj tretí gól v sezóne 24-ročný útočník.
Druhý tím priebežnej tabuľky tak uťal šnúru štyroch prehier a nedovolil, aby prvá Nitra zvýšila svoj aktuálny 5-bodový náskok. „Určite nám to pomôže. Dúfam, že nás to nakopne a budeme pokračovať víťazne,“ pokračoval Petriska. Domáci si situáciu skomplikovali štyrmi vylúčeniami v prvých dvoch tretinách, ale oslabenia ubránili. „Disciplína je určite niečo, čo musíme zlepšiť, lebo hlavne v play off budú takéto veci rozhodovať. Áno, my sme presilovky využili a ubránili oslabenia, predošlé zápasy to bolo opačne, niekedy je to aj o šťastí alebo detailoch,“ dodal.
Slovan naopak v treťom dejstve využil hneď svoju prvú presilovú hru v dueli, zásluhou Dominika Jendeka, a v tretej zvýšil na 4:2 Martin Bakoš. Skóre otvoril v závere prvého dejstva Liam Pecararo, zatiaľ čo za „rytierov“ vyrovnávali v úvodoch tretín Joona Jääskeläinen a Arnaud Durandeau. „Myslím si, že sme podali celkom dobrý výkon. V tretej tretine nás oslabenia trošku zbrzdili, tam sme Slovanu dali nádych a myslím si, že to aj rozhodlo zápas. Mali sme štyri presilovky za sebou, nevyužili sme ich, aj keď sme ich nehrali zle. Slovan tie svoje využil a vyhral zaslúžene,“ vyjadril sa pre TASR Marek Hecl, ktorý v záverečnej minúte znížil na konečných 3:4 z pohľadu hostí.
Najlepší strelec HKM sa presadil pri hre Zvolena bez brankára. Predtým na opačnej strane trestuhodne minul prázdnu bránu Turner Elson. „Hokej je o tých momentoch, Slovan nám dal trošku šancu. Dali sme gól, bolo 37 sekúnd do konca, to už je jednoducho buď alebo a nepodarilo sa nám vyrovnať, bohužiaľ,“ dodal Hecl. „V presilovkách sme mali dobré situácie, ale domáci to chladnokrvne vyriešili. A naopak, my sme neubránili ich presilovky. Nebudem vám vysvetľovať, prečo,“ doplnil pre TASR kormidelník „rytierov“ Antonín Stavjaňa, pod ktorým sa zvolenskí hokejisti zdvihli, ale na 8. mieste strácajú na prvú šestku 7 kôl pred koncom základnej časti naďalej 9 bodov.
Realizačný tím Slovana si po kontaktnom góle Hecla zobral odvážnu trénerskú výzvu pre prípadný ofsajd. Arbitri presný zásah schválili a „belasí“ dohrávali záverečné sekundy v oslabení. Zo zdanlivo komfortnej situácie sa tak pre zahodenú tutovku Elsona a neúspešnú námietku stala ešte dráma. „To majú na starosti chalani z realizačného tímu. Boli sme si istí, inak by sme ju nebrali. Tak sme to videli, a že to bolo inak, no niekedy sa to udeje,“ vysvetlil pre TASR asistent trénera Slovana Michal Dostál.
Aj piate a najkratšie oslabenie v zápase ale hráči Slovana ustáli a aj vďaka využitým presilovkám udržali tri body v Bratislave. „Sme za to veľmi radi, lebo predošlé štyri zápasy sme hrali dobre a zlomilo sa to v presilovkách a oslabeniach. Trošku sme na tom popracovali zase, venovali sme sa tomu. Už ideme do časti sezóny, kedy to bude rozhodovať zápasy. Vyšlo nám to, sme radi,“ dodal Dostál.
