Futbalový Slovan oslavuje skôr ako vlani

Ružomberok 15. apríla (TASR) - Futbalistom bratislavského Slovana sa ako prvým v histórii podarilo získať titul majstra Slovenska štyrikrát za sebou. Celkovo majú v najvyššej domácej súťaži na konte rekordných tucet prvenstiev, druhý najúspešnejší klub v ére samostatnosti MŠK Žilina sa radoval sedemkrát. Tohtosezónny triumf spečatili štyri kolá pred koncom nadstavby, keď vedú pred MFK Ružomberok o nedostihnuteľných 14 bodov.



"Belasí" spečatili ďalšiu obhajobu trofeje symbolicky práve na pôde mužstva, ktoré ich ako jediné v doterajšom priebehu fortunaligového ročníka zdolalo. V Ružomberku im stačila bezgólová remíza. Definitívu nadobudli vo väčšom predstihu než vlani, keď sa tešili o mesiac neskôr, 15. mája, v predposlednom kole po víťazstve v Zlatých Moravciach 4:0. Pre trénera Vladimíra Weissa st. to bolo krátko po tom, ako prebral kormidlo, čerstvý úspech už bol plne v jeho réžii: "Bol to ťažký rok, na jeseň nastala veľká obmena hráčov. V lete sme museli niektorých vynútene predať, či to bol Strelec, Greif, Ratao. Niektorí prišli, nie všetko sa nám vydarilo. Nikto nemá čarovný prútik ani guľu, aby videl, ktorý hráč sa uchytí, kto je dobrý hráč pre Slovan, kto nie. Z tohto pohľadu máme ešte veľa práce pred sebou, ale hrali sme Európsku konferenčnú ligu, nie úplne zle, mohlo to byť aj lepšie. Je ťažké stále víťaziť, sú tu dobrí hráči, ale aj takí, ktorí tu nemajú miesto na to, aký mám pohľad na futbal, alebo slabo robia na to, aby si zaslúžili dres Slovana. Na druhej strane, sú tu aj hráči, ktorí si vážia Slovan, ktorí chcú napredovať, ktorí sa zlepšili pod naším vedením."



Bratislavčania majú šancu tretíkrát za sebou získať domáce double. Delia ich od toho posledné dve pohárové prekážky, v utorok o 19.30 h privítajú v odvete semifinále Slovnaft Cupu AS Trenčín. V úvodnom meraní síl gól nepadol. "Sezóna je ťažká, dá sa povedať, že zatiaľ úspešná. Hrali sme v Európe, čo sme chceli, vyhrali sme ligu, čo sme chceli, ešte máme pred sebou pohár. V utorok máme ťažký zápas s Trenčínom, ktorý chceme zvládnuť. Ak sa nám to podarí, pravdepodobne bude finále pohára s Trnavou, ale nerád predbieham, pretože mám rešpekt voči Trenčínu. Chceme dohrať ligu dobre, neznamená to, že môžeme dnes oslavovať a mať ruku hore. Naopak, hráči, ktorí pracujú dobre, budú hrať. Hráči, ktorí nepracujú podľa mojich predstáv alebo podľa toho, čo by Slovan od nich vyžadoval, budú musieť v lete odísť. Niektorým sa končia zmluvy, niektorí bojujú o zmluvy. Uvidíme, čo bude ďalej, ja takisto mám zmluvu do leta. Ak bude ochota vedenia klubu, aby som pokračoval, budem pokračovať. Keď nie, budem si hľadať nové zamestnanie, to je život. Urobím všetko, aby sme boli do konca sezóny úspešní. To znamená: pokúsiť sa ešte vyhrať pohár a so cťou dohrať ligu. Potom si oddýchnuť a uvidíme, čo bude ďalej," povedal Weiss st.



Pred jedenástimi mesiacmi v Zlatých Moravciach inkasoval Adrián Chovan štyri góly. Vtedy stál v domácej bránke, teraz už chytal na majstrovskej strane a čistým kontom prispel k spečateniu titulu: "Som za to veľmi rád, ale je to motivácia do ďalšej roboty, ktorá na nás čaká. Tréner mi jasne povedal, že keď nedostanem gól, sme majstri. To bolo najdôležitejšie, ale určite sme chceli dať gól, nehrali sme na remízu."