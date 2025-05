VIDEO: Slovan oslavuje titul, Takáč: Za svoj príchod vďačím trénerovi

8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul:



ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 4:3 (2:3)



Góly: 32., 63. a 73. Strelec, 40. Mak - 19. a 26. Adang, 39. Sauer. ŽK: Tolič, Weiss - Ďatko, Bari. Rozhodcovia: Dzivjak - Jekkel, Juhos, 10.730 divákov.



Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Ignatenko, Vojtko - Ibrahim (79. Szöke), Savvidis (88. Kucka) - Barseghjan (86. Marcelli), Tolič, Mak (79. Zuberu) - Strelec (88. Weiss ml.)



Žilina: Belko - Kopásek, Drame, Narimanidze - Ďatko (78. Jambor), Káčer, Sauer (78. Pališčák), Bari - Iľko (64. Gidi), Adang, Ďuriš

Bratislava 3. mája (TASR) - ŠK Slovan Bratislava získal rekordný pätnásty titul v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Siedmu majstrovskú trofej v Niké lige za sebou mu zaistilo víťazstvo 4:3 nad MŠK Žilina v sobotnom zápase 8. kola nadstavbovej časti o titul. Dve kolá pred koncom má Slovan na čele tabuľky nedostihnuteľný 12-bodový náskok pred „šošonmi".Slovan bude v novej sezóne opäť reprezentovať slovenský futbal v Lige majstrov. Začne v 1. predkole (prvé zápasy 8./9. júla, odvety 15./16. júla). Meno súpera spozná na žrebe, ktorý je na programe 17. júna.Domáci sa strelecky presadili už v závere piatej minúty. Dieru medzi stopérmi Žiliny si všimol Tolič, kolmou prihrávkou vyslal dopredu Barseghjana, ktorý prekonal Belka, no po gólových oslavách vstúpil do hry systém VAR a presný zásah najlepšieho strelca súťaže zrušil. Krátko po štvrťhodine hry sa však menilo skóre na opačnej strane. Predskočiť sa nechal Mak, hosťujúci Káčer potiahol loptu, posunul ju na Adanga a ten ju po zaseknutí umiestnil k žrdi. Slovan nehral dobre, pôsobil staticky a v 26. minúte opäť inkasoval po Adangovom zakončení. Prvý polčas napokon priniesol gólové hody, na 1:2 znížil Strelec, ale dvojgólový rozdiel zariadil v 39. minúte Sauer. Ani tento stav však neplatil dlho, prakticky okamžite opäť vrátil Slovan do hry Mak.Slabá hra v defenzíve na oboch stranách pokračovala aj po zmene strán. Po hodine hry po štandardnej situácii dostal k lopte Ďuriš a poslal ju za Belkov chrbát, situácii však po vzhliadnutí VAR-u predchádzal ofsajd a gól neplatil. Na opačnej strane naopak rozjasal v 63. minúte domáce publikum druhýkrát v zápase Strelec - 3:3. Zakrátko dal druhý presný zásah aj Mak, no opäť úradovala videotechnika a odvolala „belasým“ už druhý gól pre ofsajdové postavenie. Domácich to mrzieť nemuselo, pretože v 73. minúte skompletizoval hetrik Strelec, ktorý sa presadil efektnou pätičkou po centri Vojtka. V závere sa dostali na ihrisko aj kapitán Weiss a spolu s ním stredopoliar Kucka, ktorý nastúpil prvýkrát od decembra minulého roka.Dominik Takáč, brankár Slovana:Ivan Kmotrík, generálny riaditeľ Slovana:David Strelec, útočník Slovana a autor hetriku:Róbert Mak, krídelník Slovana:Boris Kitka, asistent trénera Slovana:Mário Sauer, hráč MŠK Žilina a autor jedného gólu: