Slovan otočil duel v Žiline. Tapper: Mužstvo ukázalo charakter
Autor TASR
Žilina 25. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorkovej dohrávke 18. kola Tipsport ligy na ľade Žiliny 3:1 a upevnili si druhé miesto v tabuľke. Vlci si zapísali tretiu prehru za sebou a zostali na štvrtej priečke s päťbodovým mankom na súpera.
Žilinčania dlho držali bezgólový stav zásluhou pozorného brankára Connora Lacouvéeho a v 42. minúte sa ujali vedenia po dorážke Daniela Tkáča. Hostia reklamovali postavenie domáceho hráča v bránkovisku, zobrali si trénerskú výzvu, ale neuspeli. Napokon sa dočkali obratu, v 46. minúte v priebehu 41 sekúnd otočili skóre zásluhou presilovkového gólu Ryana Dmowského a úspešného teču Samuela Takáča. Poistku pridal štyri a pol minúty pred koncom Liam Pecararo, ktorý potrestal chybu Jakuba Koleniča. Slovan po druhej výhre za sebou stráca na vedúcu Nitru už len dva body, líder má však zápas k dobru.
Tipsport liga - dohrávka 18. kola:
Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Góly: 42. Tkáč (Baláž, Pobežal) - 46. Dmowski (Elson, Pecararo), 46. Takáč (Královič, Fabuš), 56. Pecararo. Rozhodcovia: Snášel, Štefik - D. Konc ml., Stanzel, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2572 divákov.
Vlci Žilina: LaCouvée - Gachulinec, Pobežal, Holenda, Miller, Korenčík, Chicoine, Vajko - Kolenič, Korczak, Tkáč - Kosmachuk, Baláž, Ranford - Juščák, Šmida, Dej - Vašaš, Galamboš, Dubravík
HC Slovan Bratislava: Kiviaho - O'Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko - Varga, Solenský, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bondra, Peterek, Jendek - Petriska, Kukumberg, Lupták
hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Rozhodli naše nevyužité šance. V prvej tretine sme mali štyri gólovky. Bol to vyrovnaný zápas, Slovan hral tiež vynikajúco, no nám sa v poslednom období nedarí dávať góly. S jedným streleným gólom sa ťažko vyhráva. Strašne sa natrápime na gól, potom ho dáme, no následne urobíme strašnú chybu, keď sa necháme vylúčiť a inkasujeme v oslabení. Chceme hrať rýchly, agresívny hokej, ale je to niekedy frustrujúce, keď nevyužívame šance. Chce to väčší pokoj v zakončení. Musíme sa z toho čo najrýchlejšie vyhrabať.“
Brad Tapper, tréner Slovana: „Je to tvrdo vybojované víťazstvo. Mužstvo ukázalo veľký charakter. V tejto lige nie sú ľahkí súperi a na tomto štadióne sa hráč ťažko každému tímu. Tím potrebuje takéto výkony, ukazuje to, aký charakter je v našej šatni. Som rád, že sme na nepriaznivý vývoj odpovedali v presilovke, lebo Žilina má dobré oslabenia.“
