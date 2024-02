Slovan otočil zápas proti Trenčínu, Oremus: Pomohol nám prvý gól

Bratislava 18. február (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvládli šesťbodový zápas proti Trenčínu a naďalej sa udržali v hre o umiestnenie v najlepšej šestke. Mužstvo Petra Oremusa triumfovalo v nedeľnajšom 45. kole Tipos extraligy 5:2 vďaka obratu v tretej časti, keď strelilo štyri góly.



Trenčania začali lepšie a po prvom dejstve viedli 2:0. Denis Hudec otvoril skóre v 5. minúte počas oslabenia, keď na dvakrát prekonal Denisa Godlu. Hostia dokázali v prvej tretine využiť aj presilovú hru zásluhou Tora Imma. To bolo však z ich strany všetko.







"My sme sa dostali do dvojgólového vedenia. Po prvej tretine sme dávali dôraz na to, aby sme stále hrali aktívne. Bohužiaľ, pribrzdili nás veľmi vylúčenia. Podľa mňa je sedem vylúčení veľké číslo a ak poskytnete Slovanu toľko možností, ťažko sa to potom hrá. Niektorí hrali menej, iní viac. Nebolo to dobre vyvážené, my sme mali v tretej tretine len tri strely. Neviem, či sme si mysleli, že to takto ubránime, ale s výkonom v poslednej časti sme veľmi ťažko mohli zobrať nejaké body," uviedol tréner hostí Branko Radivojevič.







Slovan znížil v úvode druhej časti, keď strela Patrika Maiera od modrej čiary prepadla Connorovi LaCouveemu za chrbát. V treťom dejstve domáci za 106 sekúnd strelili tri presné zásahy. Postupne sa presadili kapitán Michal Sersen, Brett Findlay a Daniil Fominych. V závere ešte Samuel Takáč upravil výsledok strelou do prázdnej bránky.



"Na to, že sme hrali bez štyroch útočníkov, každé víťazstvo teší. Hlavne po Nitre, kde sme v piatok vysoko prehrali. Trenčín bol v prvej tretiny lepší, ale potom sa chlapci zdvihli a boli aktívnejší. Strašne nám pomohol prvý gól. Teší ma, že viera vo víťazstvo bola do poslednej minúty. Aj preto sme si ten triumf zaslúžili," povedal Oremus. Slovan potvrdil 8. miesto v tabuľke, troma bodmi sa v drese domácich blysli Findlay (1+2), Liam Pecararo a Patrick Holway (obaja 0+3). "Belasí" tak zdolali tohto súpera tretíkrát za sebou.



Zaujímavý okamih prišiel práve v 54. minúte po góle Sersena. Z bránky hostí odišiel LaCouvee a nahradil ho Dávid Borák. Radivojevič sa na pozápasovej tlačovej konferencii vyjadril k tejto situácii: "Mal kŕče, ale chcel to dochytať a pomôcť nám. Prišlo to už do bodu, keď už nemohol a museli sme ho vystriedať. Už po druhej tretine nám hovoril, že možno bude musieť striedať. Potom sa však už sám vypýtal a museli sme ho stiahnuť." Trenčania zostali na 9. priečke.