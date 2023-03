Slovan podal oficiálnu sťažnosť na hlavných rozhodcov v 3. zápase

Bratislava 22. marca (TASR) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava v stredu doručil Komisii rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) oficiálny podnet so sťažnosťou na dvojicu hlavných arbitrov, ktorí mali podľa názoru klubu výraznou mierou ovplyvniť tretie stretnutie štvrťfinále play off. Slovan v ňom prehral v Michalovciach 2:3 pp.



"V predĺžení nariadil hlavný arbiter trestné strieľanie po obrannom zákroku Samuela Takáča, ktorý mal jasnú snahu odohrať puk, zamedziť mu, aby prešiel bránkovú čiaru a následne nekontrolovane a neúmyselne vrazil do konštrukcie brány, čím ju dostal zo svojej pozície. HC SLOVAN očakáva promptné vyjadrenie zo strany Komisie rozhodcov," píše sa v stanovisku klubu na facebooku. Podľa "belasých" Takáč neposunul bránku úmyselne a preto nemalo byť nariadené trestné strieľanie, z ktorého dal v 64. minúte víťazný gól Vadim Pereskokov. Michalovce sa tak ujali vedenia v sérii 2:1.



Štvrtý duel bol na programe v stredu od 18.00 h opäť na Zemplíne.