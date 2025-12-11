< sekcia Šport
Slovan podľahol Škendiji 0:2
Domáci šli do vedenia po polhodine hry, keď si hlavičku Liridona Latifiho do vlastnej brány stečoval Kenan Bajrič.
Autor TASR,aktualizované
Skopje 11. decembra (TASR) - Šance futbalistov ŠK Slovan Bratislava na postup do vyraďovacej fázy Konferenčnej ligy sa znížili na minimum. Vo štvrtkovom zápase 5. kola prehrali na pôde ŠK Škendija Tetovo 0:2 a pred záverečným duelom hlavnej časti majú na konte naďalej len tri body.
Domáci šli do vedenia po polhodine hry, keď si hlavičku Liridona Latifiho do vlastnej brány stečoval Kenan Bajrič. V nadstavenom čase upravil na konečných 2:0 Sebastjan Spahiu. „Belasí“ zakončili zápas bez jedinej strely na bránu.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa ukončia zápolenie v ligovej fáze v budúcotýždňovom súboji so švédskym BK Häcken, stretnutie sa odohrá vo štvrtok od 21.00 SEČ na Tehelnom poli. Postupová matematika však nehrá v prospech Slovanistov, vlani skončil v pásme eliminácie ako jeden z pätice tímov so siedmimi bodmi škótsky Heart of Midlothian.
Úvod zápasu veľké príležitosti nepriniesol. Z ľavej strany to skúšal domáci Latifi, ale jeho strelu spoza pokutového územia si Takáč bez problémov postrážil. Na druhej strane prišla štandardka hostí, no Bajrič mieril hlavičkou nad bránu. V polovici polčasu „belasí“ nezužitkovali dva rohové kopy v rýchlom slede. Roh sa v 33. minúte ukázal ako kľúčový pre domácich. Na center kapitána Ibraimiho si nabehol Latifi a po jeho hlavičke si loptu do vlastnej siete nešťastne stečoval brániaci Bajrič – 1:0. Posmelená Škendija bola v závere polčasu nebezpečnejšia. V nadstavenom čase prešiel cez Weissa Webster a vpravo našiel osamoteného Spahia, ktorý do odkrytej brány zvýšil na 2:0.
Po zmene strán pokračovali v aktivite domáci a hráči Slovana sa snažili niečo urobiť s výsledkom už bez väčšiny svojich fanúšikov, keďže ich priaznivci postupne odchádzali z tribúny. Dlho sa hralo medzi šestnástkami, po hodine hry rozvlnil len bočnú sieť Bajrič. Ten istý hráč odvrátil do autu nádejnú akciu domácich v 76. minúte. Slovanisti si nevedeli vytvoriť vyslovené šance a v závere často strácali loptu, v 79. minúte Takáč zachraňoval nábeh Latifiho. O desať minút nato zase zachránilo „belasých“ brvno po strele Ademiho. Slovanisti sa medzi tri žrde netrafili ani raz, len brvno trafil v samotnom závere Marcelli.
hlasy po zápase /zdroj: TV JOJ Šport/:
Kevin Wimmer, obranca Slovana: „Myslím si, že tento výsledok je zahanbujúci. Nedá sa to inak povedať. Bolo to veľmi zlé, inkasovali sme góly z ničoho. Až v samom závere sme mali jedinú strelu na bránu, nastrelili sme brvno. Je sklamaním inkasovať zo štandardnej situácie. Pri všetkej úcte k Škendiji my musíme vyzerať v tomto zápas inak a vyprodukovať viac. Nestalo sa to prvýkrát, podobné výkony predvádzame aj doma v lige. Máme toľko problémov s intenzitou, absentuje v našej hre pressing, na takejto úrovni nemôžete bez týchto atribútov dosiahnuť dobrý výsledok. Momentálne nemáme dostatočnú túžbu zvíťaziť.“
Vladimír Weiss ml., kapitán Slovana: „Samozrejme, veľmi ťažká, trpká prehra. Nebudeme hľadať výhovorky, hráme my na ihrisku, my sme zodpovední za výsledky. Veľmi to mrzí. Mali sme dobrý vstup do zápasu, pripravovali sme sa na štandardky, aby sme nedostali na prvej tyči gól a presne taký sme inkasovali. Za stavu 0:2 sa to už ťažko otáčalo. Chýba nám útočník, deviatka, niekto, kto podrží loptu, Andraž (Šporar) aj Mykola (Kucharevič) sú v tom veľmi silní. Ťažko sa hrá na hrote s krídlami, ale nie je to výhovorka. Chýba nám sebavedomie po tých dvoch zápasoch v domácej lige. Musíme sa všetci pozrieť do zrkadla a pokúsiť sa to zvrátiť.“
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Z našej strany to bol, dá sa povedať, odovzdaný výkon. To je realita, nie kríza, je to otázka súčasného stavu. Máme veľa zranených hráčov, to nie je výhovorka, ale realita. Futbal je o pohybe, Škendija má pohyblivejších hráčov. My sme prakticky nevystrelili na bránu. Celá ofenzívna hra mužstva je veľmi slabá, nemáme kvalitu smerom do zakončenia. Škendija vyhrala zaslúžene, treba jej zagratulovať.“
Domáci šli do vedenia po polhodine hry, keď si hlavičku Liridona Latifiho do vlastnej brány stečoval Kenan Bajrič. V nadstavenom čase upravil na konečných 2:0 Sebastjan Spahiu. „Belasí“ zakončili zápas bez jedinej strely na bránu.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa ukončia zápolenie v ligovej fáze v budúcotýždňovom súboji so švédskym BK Häcken, stretnutie sa odohrá vo štvrtok od 21.00 SEČ na Tehelnom poli. Postupová matematika však nehrá v prospech Slovanistov, vlani skončil v pásme eliminácie ako jeden z pätice tímov so siedmimi bodmi škótsky Heart of Midlothian.
Konferenčná liga - 5. kolo:
FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (2:0)
Góly: 33. Bajrič (vl.), 45.+1 Spahiu. Rozhodovali: Kristjansson - Sigurdarson, Sigurdsson (všetci Isl.), ŽK: Qaka, Zejnullai, Latifi, Webster - Ibrahim, Barseghjan.
Škendija: Gaye - Trumci, Fetai, Cake, Webster - Zejnullai (90.+6 Meliqi), R. Ramadani, Qaka (72. Krasniqi) - Spahiu (84. F. Ramadani), Ibraimi (72. Ademi), Latifi (84. Mazari)
Slovan: Takáč - Bajrič, Kašia (72. Barseghjan), Wimmer - Blackman (86. Mustafič), Ibrahim (58. Yirajang), Pokorný (58. Gajdoš), Cruz - Marcelli, Mak (86. Savvidis), Weiss
FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (2:0)
Góly: 33. Bajrič (vl.), 45.+1 Spahiu. Rozhodovali: Kristjansson - Sigurdarson, Sigurdsson (všetci Isl.), ŽK: Qaka, Zejnullai, Latifi, Webster - Ibrahim, Barseghjan.
Škendija: Gaye - Trumci, Fetai, Cake, Webster - Zejnullai (90.+6 Meliqi), R. Ramadani, Qaka (72. Krasniqi) - Spahiu (84. F. Ramadani), Ibraimi (72. Ademi), Latifi (84. Mazari)
Slovan: Takáč - Bajrič, Kašia (72. Barseghjan), Wimmer - Blackman (86. Mustafič), Ibrahim (58. Yirajang), Pokorný (58. Gajdoš), Cruz - Marcelli, Mak (86. Savvidis), Weiss
Úvod zápasu veľké príležitosti nepriniesol. Z ľavej strany to skúšal domáci Latifi, ale jeho strelu spoza pokutového územia si Takáč bez problémov postrážil. Na druhej strane prišla štandardka hostí, no Bajrič mieril hlavičkou nad bránu. V polovici polčasu „belasí“ nezužitkovali dva rohové kopy v rýchlom slede. Roh sa v 33. minúte ukázal ako kľúčový pre domácich. Na center kapitána Ibraimiho si nabehol Latifi a po jeho hlavičke si loptu do vlastnej siete nešťastne stečoval brániaci Bajrič – 1:0. Posmelená Škendija bola v závere polčasu nebezpečnejšia. V nadstavenom čase prešiel cez Weissa Webster a vpravo našiel osamoteného Spahia, ktorý do odkrytej brány zvýšil na 2:0.
Po zmene strán pokračovali v aktivite domáci a hráči Slovana sa snažili niečo urobiť s výsledkom už bez väčšiny svojich fanúšikov, keďže ich priaznivci postupne odchádzali z tribúny. Dlho sa hralo medzi šestnástkami, po hodine hry rozvlnil len bočnú sieť Bajrič. Ten istý hráč odvrátil do autu nádejnú akciu domácich v 76. minúte. Slovanisti si nevedeli vytvoriť vyslovené šance a v závere často strácali loptu, v 79. minúte Takáč zachraňoval nábeh Latifiho. O desať minút nato zase zachránilo „belasých“ brvno po strele Ademiho. Slovanisti sa medzi tri žrde netrafili ani raz, len brvno trafil v samotnom závere Marcelli.
hlasy po zápase /zdroj: TV JOJ Šport/:
Kevin Wimmer, obranca Slovana: „Myslím si, že tento výsledok je zahanbujúci. Nedá sa to inak povedať. Bolo to veľmi zlé, inkasovali sme góly z ničoho. Až v samom závere sme mali jedinú strelu na bránu, nastrelili sme brvno. Je sklamaním inkasovať zo štandardnej situácie. Pri všetkej úcte k Škendiji my musíme vyzerať v tomto zápas inak a vyprodukovať viac. Nestalo sa to prvýkrát, podobné výkony predvádzame aj doma v lige. Máme toľko problémov s intenzitou, absentuje v našej hre pressing, na takejto úrovni nemôžete bez týchto atribútov dosiahnuť dobrý výsledok. Momentálne nemáme dostatočnú túžbu zvíťaziť.“
Vladimír Weiss ml., kapitán Slovana: „Samozrejme, veľmi ťažká, trpká prehra. Nebudeme hľadať výhovorky, hráme my na ihrisku, my sme zodpovední za výsledky. Veľmi to mrzí. Mali sme dobrý vstup do zápasu, pripravovali sme sa na štandardky, aby sme nedostali na prvej tyči gól a presne taký sme inkasovali. Za stavu 0:2 sa to už ťažko otáčalo. Chýba nám útočník, deviatka, niekto, kto podrží loptu, Andraž (Šporar) aj Mykola (Kucharevič) sú v tom veľmi silní. Ťažko sa hrá na hrote s krídlami, ale nie je to výhovorka. Chýba nám sebavedomie po tých dvoch zápasoch v domácej lige. Musíme sa všetci pozrieť do zrkadla a pokúsiť sa to zvrátiť.“
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Z našej strany to bol, dá sa povedať, odovzdaný výkon. To je realita, nie kríza, je to otázka súčasného stavu. Máme veľa zranených hráčov, to nie je výhovorka, ale realita. Futbal je o pohybe, Škendija má pohyblivejších hráčov. My sme prakticky nevystrelili na bránu. Celá ofenzívna hra mužstva je veľmi slabá, nemáme kvalitu smerom do zakončenia. Škendija vyhrala zaslúžene, treba jej zagratulovať.“