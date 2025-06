Slovan podpísal dvojročný kontrakt s útočníkom Solenským

Bratislava 22. júna (TASR) - Samuel Solenský je novou posilou hokejistov HC Slovan Bratislava. Extraligista podpísal s 26-ročným útočníkom dvojročný kontrakt. Uplynulé dve sezóny pôsobil v Michalovciach, kde sa narodil.



Solenský hokejovo vyrastal v Česku a v zámorí. Už ako 13-ročný odišiel do Liberca. V tamojšej organizácii strávil päť sezón a nasledujúcich šesť v Severnej Amerike, najprv v tíme Johnstown Tomahawks v NAHL a neskôr v univerzitnej lige NCAA v známom hokejovom programe Bemidji State University Beavers. Po ukončení štúdia a návrate na Slovensko po ňom siahla Nitra, kde odohral ročník 2022/23 a potom sa presunul do Michaloviec. Doteraz odohral v najvyššej slovenskej súťaži 149 zápasov, v ktorých zaznamenal 22 gólov a 24 asistencií. Slovensko reprezentoval dvakrát na svetovom šampionáte do 18 rokov (2015, 2016), pričom na tom druhom bol kapitán mužstva. Na prelome rokov 2017 a 2018 bol člen reprezentačného výberu na MS do 20 rokov. Na mládežníckych šampionátoch zaznamenal v 15 zápasoch sedem kanadských bodov (5+2).



„Hrať za klub, akým je HC Slovan Bratislava, je pre mňa veľká česť a výzva. Urobím všetko pre to, aby som pomohol tímu k úspechu a naplnil tak očakávania klubu aj fanúšikov,“ uviedol Solenský pre klubový web. Generálny manažér klubu Lukáš Havlíček k jeho angažovaniu uviedol: „Sama sme podpísali na energickú čiernu robotu, nátlakový hokej do ,bottom six´ útokov, kde je niekoľko sezón úspešný v tom, čo pre svoje tímy robí. Má skúsenosti zo zahraničia, bol mládežníckym reprezentantom, kapitánom na juniorských MS. Na svoj vek 26 rokov má pomerne veľa skúseností. Veríme, že bude dobrým reprezentantom značky Slovan Bratislava a prispeje k budovaniu správnych návykov na ľade i mimo neho.“