< sekcia Šport
Slovan porazil Nitru 4:2, v sérii vedie
Po dvoch ofenzívnych dueloch v Nitre, keď v prvom padlo osem gólov a v druhom deväť, sa hrala zatiaľ najtaktickejšia partia.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. apríla (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v treťom finálovom dueli play off Tipsport ligy 2025/2026 na domácom ľade nad HK Nitra 4:2. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa tak ujali vedenia 2:1.
Po dvoch ofenzívnych dueloch v Nitre, keď v prvom padlo osem gólov a v druhom deväť, sa hrala zatiaľ najtaktickejšia partia. Nitru poslal do vedenia v presilovke Čederle, v prvej tretine Slovan vyrovnal zásluhou Acolatseho a neskôr ho poslal do vedenia Maier. Nitrania vyrovnali v druhej dvadsaťminútovke po zásahu Lacku v oslabení. V treťom dejstve išiel Slovan opäť do vedenia po góle Šimuna v presilovke a v závere pri veľkom tlaku Nitry spečatil skóre do prázdnej bránky Varga.
Finále bude pokračovať v piatok 24. apríla o 18.30 h opäť na ľade Slovana.
finále play off Tipsport ligy - tretí zápas:
HC Slovan Bratislava - HK Nitra 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Góly: 15. Acolatse (Marcinko, Bačik), 16. Maier (Pecararo, Elson), 46. Šimun (Dmowski, Pecararo), 60. Varga (Dmowski, Marcinko) – 14. Čederle (Paulovič, Krištof), 29. Lacka. Rozhodcovia: Štefik, Krajčík – Kacej, Stanzel, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1.
Slovan: Kiviaho – Královič, O'Connor, Acolatse, Bačik, Turan, Maier, Ličko, Černák – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Jendek, Solenský – Bondra, Peterek, Šimun
Nitra: Patrikainen – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Chrenko, Kalman – Paulovič, Krištof, Buček – Jackson, Lawrence, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Turanský, Hrnka, Bajtek
/stav série: 2:1/
hlasy po zápase: /zdroj TASR/:
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Začali sme veľmi dobre, mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, aj herne sme boli lepší. Paradoxne sme potom dostali gól v oslabení a treba povedať, že Nitra potom bola lepšia a dostala nás pod tlak, v tretej tretine bol enormný. Sme veľmi radi, že sme to ustáli. Teší nás druhý bod v sérii, pretože to bolo veľmi ťažké proti takému kvalitnému súperovi. Nitra najmä v tretej tretine ukázala, aká je.“
Eduard Šimun, strelec víťazného gólu Slovana: „Máme ďalší puk do skladačky. Bol som presvedčený, že po mojom góle to udržíme. Keby som nebol, tak asi nemôžem hrať hokej. Som rád, že sme ešte pridali ten gól do prázdnej bránky. Nitra nás drvila posledných 10 minút, to som ešte nezažil za tie roky, že by nás súper takto zatlačil ku koncu. Klobúk dole pred nimi.“
Dušan Milo, asistent trénera Nitry: „Vedeli sme, že Slovan je doma silný, ale nastúpili sme do zápasu s veľkým rešpektom a to poznačilo celú prvú tretinu. Aj keď sme sa ujali vedenia, hneď sme vzápätí dvakrát inkasovali a potom sme sa nevedeli chvíľku z toho dostať. V druhej a tretej tretine sme sa z toho trošku prebrali a ukázali sme, kde je naša sila a ako by sme mohli Slovan poraziť. Aj napriek množstvu šancí je ťažké vyhrať s dvoma gólmi.“
