Slovan posilnil útočník Metsoko, z Plzne prišiel na ročné hosťovanie

Bratislava 20. augusta (TASR) - Futbalistov ŠK Slovan Bratislava posilnil útočník Idjessi Metsoko. Do tímu úradujúceho slovenského šampióna prišiel z Viktorie Plzeň na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup. So Slovanom odcestoval už na prvý duel play off Ligy majstrov proti Midtjyllandu.



Dvadsaťdvaročný Metsoko sa narodil vo Francúzsku a je odchovanec AJ Auxerre, na reprezentačnej úrovni však môže hrať na základe občianstva za africké Togo. V Česku zažiaril v drese druholigového Vyškova, keď v 20 súťažných dueloch nastrieľal 11 gólov a vo februári tohto roka potom prestúpil do Plzne. V červeno-modrom drese Viktorie nastúpil na osem ligových stretnutí a pripísal si dva góly.



"Naším zámerom bolo získať ďalšieho útočníka k Davidovi Strelcovi a zvýšiť konkurenciu na tomto poste. Idjessi Metsoko je veľmi zaujímavý typ futbalistu, o ktorého sme už mali v minulosti záujem a dlhodobo sme ho sledovali. Je vo výbornom futbalovom veku a môže nám priniesť nové možnosti do ofenzívnej formácie. Veríme, že v našom drese bude napredovať a rozvinie svoj potenciál. Tešíme sa, že sme sa s Viktoriou Plzeň dohodli na jeho hosťovaní do konca sezóny, pričom súčasťou dohody je opcia na trvalý prestup," povedal pre klubový web Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ Slovana.



Nová posila bude nosiť dres s číslom 93. Už v utorok sa pripojil k mužstvu a figuruje vo výprave belasých na prvý zápas play off Ligy majstrov do dánskeho Midtjyllandu. "Som veľmi šťastný, že tu môžem byť, moje pocity sú veľmi pozitívne. Je až neuveriteľné, keď si uvedomím, že len pred rokom som prišiel do Česka, vtedy ešte do druhej ligy. A teraz budem pôsobiť v klube, ktorý sa dostal do play off Ligy majstrov. Mám pred sebou veľkú výzvu, no teším sa na ňu a urobím všetko pre to, aby som bol pre Slovan platný. Teším sa na Európu i na tento štadión, ktorý je naozaj nádherný a hneď ma očaril," uviedol Metsoko.