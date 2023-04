Slovan potreboval na postup do finále SP cez Skalicu predĺženie

semifinále Slovnaft Cupu – odveta:



MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 3:3 pp (3:2, 1:0) - prvý zápas 1:2, do finále postúpil Slovan



Góly: 79. a 90.+2. Haša, 33. Vlasko - 59. a 75. Green, 93. Kankava, ŽK: Hurtado - Križan, Lovat, Voet, Kankava. Rozhodovali: Kišš - Ferenc, Hrmo, 2717 divákov



Skalica: Šemrinec - Krčík, Hurtado (104. Václav), Podhorin, Rudzan - Hollý, Mášik (79. Černek) - Morong (67. Koukal), Vlasko (67. Fábry), Yao (78. Švec) - Haša (101. Baumgartner)



Slovan: Chovan - Pauschek (109. Weiss), Križan, Voet, Lovat - Lichý (61. Kucka), Kankava - Zuberu (38. Zmrhal), Čakvetadze (84. Abubakari), Barseghjan (61. Čavrič) - Green (84. Kašija)



Bratislava 19. apríla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do finále Slovnaft Cupu. Po víťazstve 2:1 v prvom meraní síl v stredajšej odvete semifinále prehrali v Skalici v riadnom hracom čase 2:3, no v predĺžení vyrovnal na 3:3 v 93. min Džaba Kankava a rozhodol o postupe. Finále je na programe 1. mája v Trnave a bude mať rovnaké zloženie ako pred rokom.Slovan začal aktívne, v 6. min sa Green vyhol ofsajdovej pasci, no brankár Šemrinec jeho pokus zlikvidoval. Záhoráci číhali na rýchle protiútoky a v 14. min unikol Morong, no Chovan jeho strelu vytesnil na roh. Ďalšiu šancu mali domáci v 22. min, keď poslal loptu do šestnástky Hollý a Haša, ktorý by zakončoval do prázdnej brány, ju iba tesne minul. Skaličania sa dočkali v 33. min, keď namieril Vlasko z priameho kopu presne k žrdi. Slovan mohol vyrovnať ešte do prestávky, no Šemrinec zneškodnil strelu Lovata.Po zmene strán "belasí" otočili duel vo svoj prospech zásluhou dvoch gólov Andreho Greena. Anglický útočník sa presadil v šestnástke v 59. i 75. min. Lenže potom dvakrát rozvlnil sieť aj Roman Haša. V 79. min sa k nemu odrazila lopta v malom vápne a vyrovnal na 2:2 a v druhej minúte nadstavenia vybojoval predĺženie, keď znovu ukázal pohotovosť v preplnenej šestnástke, tentokrát po priamom kope. Favorit duelu však napokon nebude chýbať vo finále, pretože v 93. min zvládli hráči Slovana rýchly prechod do útoku a Kankava zamieril presne k žrdi.