Konferenčná liga: Slovan potrebuje so Škendijou v Skopje bodovať
Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká kľúčový zápas v boji o postup do vyraďovacej fázy Konferenčnej ligy.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká kľúčový zápas v boji o postup do vyraďovacej fázy Konferenčnej ligy. V 5. kole ligovej fázy sa v Severnom Macedónsku predstavia proti tamojšiemu majstrovi FK Škendija Tetovo a ak chcú pomýšľať na účasť v európskej súťaži aj v novom roku, v Skopje potrebujú bodovať. Duel má výkop vo štvrtok o 18.45 SEČ.
Pre Slovan ani Škendiju sa to dosiaľ v Konferenčnej lige nevyvíjalo priaznivo. „Belasí“ v nej začali troma prehrami a až po uplynulom domácom stretnutí so španielskym Rayom Vallecano (2:1) si pripísali prvé tri body. O jeden viac má na konte macedónsky klub po triumfe nad írskym Shelbourneom (2:1) a remíze s Jagielloniou Bialystok z Poľska (1:1).
Oba tímy sa momentálne nachádzajú v pásme eliminácie – Slovan figuruje na 29. priečke, Škendija o štyri miesta vyššie. Vzhľadom na to, že v minulej sezóne nestačilo škótskemu Heart of Midlothian na postup do play off o osemfinále sedem bodov, tlak bude pre obidva kluby veľký. Rijeka, ktorá momentálne figuruje na poslednej postupovej 24. priečke, má päť bodov po jednom triumfe a dvoch remízach.
Úradujúci slovenskí majstri na tom nie sú ideálne ani v Niké lige. V závere jesennej časti zaznamenali výsledkový pokles a čelia kritike fanúšikov. Mužstvo je naďalej na čele domácej súťaže, no prehralo dva duely za sebou. Najskôr na Tehelnom poli podľahlo Ružomberku 1:2 a v sobotu prehralo v Košiciach 0:2. Tréner „belasých“ Vladimír Weiss navyše po zápase hovoril o nepokoji v kabíne a otvorene povedal, že ak by mal byť hlavným problémom on, tak vo svojej funkcii skončí.
Škendija je po skončení jesennej časti macedónskej ligy tretia. Na štvrtkový súboj sa cez víkend naladila víťazstvom na trávniku Bashkimi 3:1, ale tréner tímu Jeton Beqiri spokojný nebol. „Samozrejme, že nie som spokojný a samozrejme, že Škendija by mala byť vyššie. Urobili sme tri chyby, ktoré sú neodpustiteľné a ktoré nás teraz stoja veľa. Dokonca aj koncentrácia v určitých momentoch bola slabá skrz európske zápasy,“ povedal v sobotu pre klubový web. Nevýhodou pre Macedónčanov je zároveň fakt, že na všetky zápasy Konferenčnej ligy cestujú z Tetova do Skopje, kde hrajú v Národnej aréne Tošeho Proeskiho s kapacitou 33.011 miest.
Slovan sa so súperom zo Severného Macedónska stretne prvýkrát v histórii, pôjde vôbec o prvú konfrontáciu Škendije s tímom zo Slovenska. Napriek uplynulým nepriaznivým výsledkom bude Weissov tím stále miernym favoritom, hodnotou kádra domácich prevyšuje viac než štvornásobne. Rozhodovať bude trio Islanďanov na čele s hlavným arbitrom Ivarom Orrim Kristjanssonom.
Konferenčná liga - 5. kolo:
štvrtok 11. decembra, 18.45 SEČ
FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava
/rozhodcovia: Kristjansson - Sigurdarson, Sigurdsson (všetci Isl.)/
predpokladané zostavy:
Škendija: Gaye - Trumci, Fetai, Cake, Webster - Qaka, Zejnullai - Spahiu, Krasniqi, Latifi - Tamba
Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Wimmer - Pokorný, Savvidis - Mak, Weiss, Marcelli - Šporar
Ďalší program ŠK Slovan Bratislava v ligovej fáze KL 2025/26:
18. decembra 21.00: ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken
