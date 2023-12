Slovan potvrdil odchod legionárov Browna a Lalondea

Bratislava 16. decembra (TASR) - Americký hokejista Chris Brown a Kanaďan Shawn Lalonde predčasne skončili v Slovane Bratislava. Klub to potvrdil na svojom webe.



Útočník Brown bol jednou z predsezónnych zahraničných akvizícií Slovana. Ako jediný z tímu sa do druhej reprezentačnej prestávky dostal na dvojciferný počet gólov a so 14 presnými zásahmi bol najlepší strelec mužstva. V 24 dueloch nazbieral 20 kanadských bodov (14+6) a bol druhý v tímovej produktivite. V štatistikách mal aj 94 trestných minút a štyri mínusové body.



Obranca Lalonde pôsobil v Slovane od záveru septembra 2023. Nastúpil do 14 duelov, v ktorých získal 10 kanadských bodov za asistencie, do štatistík si pripísal aj 29 trestných minút a dva mínusové body.



Okrem hráčskeho kádra sa udiali zmeny aj v realizačnom tíme, podľa medializovaných informácií skončil aj hlavný tréner Vladimír Růžička. Klub to však zatiaľ nepotvrdil.



Slovan má za sebou nepriaznivé obdobie, v tabuľke mu patrí predposledné 11. miesto. Vo štvrtok ho navyše zasiahla smutná správa, keď vo veku 69 rokov zomrel majiteľ klubu Rudolf Hrubý.