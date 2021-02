Slovan potvrdil post lídra, DAC so Žilinou v šlágri remizoval

sobota

nedeľa

Tabuľka:



1. Slovan Bratislava 20 15 3 2 46:11 48



2. DAC Dunajská Streda 20 12 5 3 45:24 41



3. MŠK Žilina 20 10 4 6 45:29 34



4. Spartak Trnava 20 10 2 8 30:26 32



5. FC ViOn Zlaté Moravce 20 7 6 7 36:29 27



6. MFK Ružomberok 20 5 8 7 27:31 23



7. ŠKF Sereď 19 5 7 7 21:31 22



8. AS Trenčín 20 5 7 8 27:38 22



9. FK Pohronie 20 3 10 7 26:30 19



10. FC Nitra 19 5 4 10 19:35 19



11. MFK Zemplín Michalovce 20 4 7 9 20:40 19



12. FK Senica 20 4 5 11 19:37 17

Bratislava 21. februára (TASR) - Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zvíťazili v sobotu v 20. kole Fortuna ligy na Tehelnom poli nad Pohroním 1:0. V nedeľnom šlágri Dunajská Streda remizovala so Žilinou 1:1. "belasí" tak zvýšili náskok pred DAC na sedem bodov a tretia Žilina stráca na svojho nedeľného súpera sedem bodov.Posledná Senica doma prehrala s Trenčínom 2:3 a po zápase sa vedenie Záhorákov rozlúčilo s trénerom Antonom Šoltisom. Zlaté Moravce doma zdolali Ružomberok 3:1 a zvýšili si šance na účasť v prvej šestke. Trnava v derby uspela v Nitre 1:0 a je štvrtá s 32 bodmi.0:2 (0:0)Góly: 56. a 83. Lačný. Rozhodovali: Somoláni - Roszbeck, Hrmo, ŽK: Žofčák, Spoljarič, Begala - Morong, MachučaMichalovce: Markovič - Magda, Pino Soler, Vaško, Spoljarič (70. Begala) - Neofytidis, Vojtko - Ošima (84. Ivanov), Žofčák, Zuberu (84. Trusa) - Tandir (60. Popovic)Sereď: Jakubu - Michalík, Salimi, Mlakar (46. Slaninka), Morong (90.+ Mečiar) - Machuča, Šumský (88. Dani Espinar), Ivan, Fábry - Eneji Moses (74. Jureškin), Lačný1:0 (0:0)Gól: 49. Daniel. Rozhodovali: Prešinský - Perát, Jánošík, ŽK: De Marco - PavlíkSlovan: Greif – Pauchek, Bajrič, Božikov, De Marco – Holman (15. Rabiu), de Kamps – Weiss (67. Ratao) - Daniel, Moha (77. Čavrič), Strelec (77. Ožbolt)Pohronie: Jenčo – Štrba, Pavlík, Heurtaux, Petrák (86. Malle) – Bangala (57. Galuška) – Badolo (57. Chvěja), Weir (73. Blahút), Mazan, Fadera – Da Silva (73. Adamec)3:1 (2:0)Góly: 32., 74. Kovaľ, 30. Menich - 73. Ďungel. Rozhodovali: Gemzický - Borsányi, Vitko, ŽK: Čögley - Kostadinov, KojnokZlaté Moravce: Chovan - Čögley, Tóth, Menich. Čonka - Hrnčár (90. Haspra), Grozdanovski, Duga, Kovaľ (88. Kyziridis) - Ďubek (77. Pintér), BalajRužomberok: Krajčírik - Mrva, Maslo, Mojžiš - Kojnok (46. Ďungel), Múdry (62. Gerec), Zigmund, Madleňák - Kostadinov, Brenkus (73. Kubík) - Regáli (85. Boďa)2:3 (1:1)Góly: 12. Košťál, 77. Kapuadi (vlastný) - 37. Čatakovič (z 11 m), 67. Corryn, 79. Šimčák (vlastný). Rozhodovali: Mastiš – Ádám, Weiss, ŽK: Carrillo, Košťál, Totka - Šulek, Corryn, ČatakovičSenica: Fryšták - Majdan, Carrillo, Asanović, Šimčák - Addo, Gamboš (65. Totka) - Turčák (65. Duda), Piroska, Košťál (76. Fotr) - MalecTrenčín: Šemrinec - Slávik (84. Yem), Šulek, Kapuadi, Pirinen - El Mahdioui - Demitra (67. Gaži), Kadák, Kmeť (84. Zubairu), Corryn (87. Tučný) - Čatakovič0:1 (0:0)Gól: 78. Savvidis. RozhodovaLI: Dohál – Pozor, Jekkel, ŽK: Ba, Šefčík - OlejníkNitra: Šípoš – Fabiš, Ba, Kolčák, Çelebi – Regäsel (90. Franko), Mustafič – Mészáros (81. Tancík), Käuper (81. Kurt), Šefčík – JendrišekTrnava: Rusov – Koštrna, Kóša, Twardzik, Miković – Savvidis – Saymon (90.+ Tumma), Bukata (89. Benovič), Iglesias (66. Kolesár), Bamidele Isa – Olejník (46. Ristovski)1:1 (1:0)Góly: 10. Nicolaesu - 47. Jibril, bez kariet. Rozhodovali: Smolák – Bednár, Poláček, bez divákov.DAC: Jedlička - Blackman, Müller, Kružliak, Beskorovajnij - Schäfer, Christie-Davis, Nebyla (72. Andzouana) - Divkovič, Nicolaescu (72. Taiwo), RamirezŽilina: Petráš - Anang, Kopas, Kiwior, Javorček - Fazlagič, Bičachčjan (75. Bernát), Gono (75. Slebodník) – Jibril (82. Kaprálik), Kurminowski (46. Ďuriš), Iľko (46. Rusnák)Už pred zápasom prišiel pre domácich menší šok, keďže ich najlepší hráč a strelec Zsolt Kalmár chýbal kvôli zraneniu. Tréner Bernd Storck takisto nemohol počítať s chorvátskym legionárom Andrijom Baličom, ktorý dostal stopku za 5 žltých kariet. Úvodný gól prišiel už v 10. minúte, Christie-Davies perfektne vysunul Nicolaescua, ktorý sa pred Petrášom nezľakol a poslal loptu do siete – 1:0. O dve minúty mohol zvýšiť Ramirez, ale strelu z hranice pokutového územia Petráš parádne vyrazil. Napriek inkasovanému gólu sa Žilina nevzdávala, podnikala nebezpečné útoky a chcela vyrovnať. V 24. minúte Ramirezova prihrávka z pravej strany prešla medzi žilinskými obrancami, do zakončenia sa dostal Nebyla, ale zoči-voči Petrášovi bol nedôrazný. V 33. minúte skúsil strelu z 30 metrov Kopas, ale bol nepresný. Posledných 15 minút prvého dejstva patrilo Žilinčanom, držali loptu viac na kopačkách, ale do šance sa nedostali.Tréner hostí Pavol Staňo zareagoval na vývoj zápasu, v polčase urobil dvojité striedanie. Zmena sa vyplatila, v 47. minúte Rusnák získal loptu na pravej strane a centrovanú loptu poslal Jibril do protipohybu brankára – 1:1. Po vyrovnávajúcom góle sa obe mužstvá vrhli do útoku, obojstranne sa hral útočný futbal. V 60. minúte Divkovič zahral priamy kop z 18-tich metrov, loptu musel Petráš vyraziť na roh. V 63. minúte Bičachčjan vyskúšal pozornosť Jedličku, keď zahrozil z ostrého uhla, brankár Dunajskej Stredy však nebezpečnú strelu vyrazil na roh. Na druhej strane bol blízko ku gólu Nicolaescu, ale Kopas jeho pokus tečoval na roh. V 74. minúte zahrozil Ramirez, strelu z 11-tich metrov Petráš bezpečne chytil. V 77. minúte sa dostal do obrovskej šance Divkovič, ale jeho strelu z blízka Petráš nohou vykryl. V 84. minúte bol blízko ku gólu Kopas, ktorý po priamom kope prestrelil múr a Jedlička musel loptu vyraziť na roh. V 87. minúte mohol definitívne rozhodnúť Divkovič, no strelou z hranice pokutového územia trafil hornú tyč a šláger 20. kola sa skončila remízou.