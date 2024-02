Slovan potvrdil úlohu favorita, kouč Weiss: Priorita je vyhrať ligu

Bratislava 18. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava odčinili štvrtkovú prehru z Grazu a proti Zlatým Moravciam potvrdili rolu favorita. Úradujúci majster zvíťazil v 20. kole Niké ligy nad ViOn-om 4:1 a zvýšil svoj náskok na čele tabuľky, keď druhá Žilina zaváhala a má už dvanásťbodové manko.



"Som rád, že sme potvrdili úlohu favorita v domácom zápase. Ak hrá prvý s posledným, tak je jeho reálnou povinnosťou vyhrať, čo sme splnili. Hrali sme dobre, mali sme dobrý vstup. Hrali sme rýchlo, aj keď sme hrali s tromi defenzívnimi stredopoliarmi. Jaba, Kuco aj Filip Lichý hrali výborne a snažili sme sa hrať rýchlo do medzipriestorov, aby sme otvorili súpera. Bolo tam viac šancí. Vion hral sympaticky v druhom polčase, mal dve-tri konty a dal gól. Dobrý kolektívny výkon po piatich zmenách v kádri. Zo štvrtka sme sa rýchlo dali dokopy, mužstvo chcelo od prvých minút a potvrdilo to aj v stretnutí," uviedol tréner Vladimír Weiss na pozápasovej tlačovej konferencii.



Slovanisti prehrali v štvrtkovom dueli play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL) na pôde Sturmu Graz 1:4. V nedeľu však začali aktívne a po polhodine viedli 2:0 zásluhou Juraja Kucku a Gersona Rodriguesa. Po prestávke zvýšil 18-ročný Nino Marcelli. Hostia sa v 72. minúte presadili zásluhou Filipa Balaja, no o pár sekúnd na to luxemburský útočník pridal svoj druhý zásah a upravil na konečných 4:1.



"Liga je jedna vec a medzinárodná úroveň na tomto leveli iná. Graz príde hrať agresívne, ako hral doma. Určite nepríde brániť, no možno bude hrať hlbšie. Budú nás pressingovať, skúsime na nich niečo vymyslieť. Vieme, že sa do mužstva vráti Marko Tolič. Máme jednu až dve varianty navyše, no o jednu menej bez Vlada. Mám v hlave herný systém, s ktorým pôjdeme a verím, že pri tých ľuďoch sa pokúsime o zázrak. Budeme hrať na víťazstvo, pôjdeme na doraz síl. V lige máme dostatočný náskok na to, aby sme s našou kvalitou, aj keď s užším kádrom s 19 hráčmi, uspeli. Priorita je vyhrať ligu, máme ešte aj Slovenský pohár a vo štvrtok chceme výkonom upútať ľudí," pokračoval kormidelník Slovana.



V závere zápasu Gruzínec Leva Nonikašvili fauloval svojho krajana Jabu Kankavu, ktorý zostal ležať na trávniku. Stredopoliara museli nakoniec odniesť na nosidlách do šatne. "Som sa zľakol troška. Má len taký krvavý štraf na píšťale. Súperov hráč ho chytil štupľom. To sa však stáva a Jaba je v poriadku," povedal Weiss o zdravotnom stave Kankavu.



Zlaté Moravce figurujú na poslednej 12. priečke a stále čakajú na víťazstvo v tejto sezóne. "Chcem pogratulovať Vladovi k zaslúženému víťazstvu. Osobne si dovolím povedať, že hlavne v prvom polčase sme pôsobili zakríknuto. Až s príliš veľkým rešpektom sme vstúpili do zápasu. Počas celej prvej 45-minútovky nám robila problém variabilná hra súperovej stredovej trojice. Do nejakej vyloženej gólovej šance sme sa v prvom polčase nedostali. Tlak bol veľký zo strany Slovana. V druhom sme prestriedali a trocha to pozmenili. Myslím si, že sme mali niekoľko zábleskov, strelili sme gól a mali aj ďalšie šance. Domáci si to však umnou hrou a individuálnou kvalitou postrážili," konštatoval kouč hostí Michal Hipp. Vyjadril sa aj k sérii bez triumfu a zisku troch bodov: "Pri vstupe do jarnej časti sme dúfali, že to zlomíme doma s Banskou Bystricou. Dnes ten súper bol objektívne ďaleko nad naše sily. Mňa ako trénera najviac mrzí, že sme sa pripravovali na mužstvo Slovana, ale opäť sa ukázalo, že individuálna kvalita niektorých hráčov bola nad sily mojich hráčov. Ideme do ďalšieho zápasu, každý je iný. Verím, že už to pretrhneme, bolo by na čase." Vion čakajú pred nadstavbou ešte zápasy doma s Ružomberkom a v Michalovciach.



Obaja tréneri sa vyjadril aj k možným zmenám pred koncom prestupového obdobia. "Rokujeme s dvoma až troma hráčmi do každej formácie, uvidíme, či sa nám to podarí. Avizoval som, že chceme omladiť káder, či sa to podarí, neviem povedať. Chceme zobrať mladších hráčov, ktorí by mohli by posilami do budúcnosti," priznal Weiss. Kormidelník hostí uviedol, že zatiaľ nie sú v hre zmeny v mužstve. Potvrdil však pokračovanie útočníka Mareka Šveca: "Chcel odísť, ale nakoniec mu to padlo. Potom prišiel za mnou a poprosil ma, či by mohol pokračovať."