Slovan povedie Kanaďan Brad Tapper

Bratislava 2. mája (TASR) - Novým trénerom hokejistov Slovana Bratislava sa stal Brad Tapper. O angažovaní kanadského odborníka informoval klub na svojom webe.



Štyridsaťsedemročný kouč pôsobil v uplynulých troch sezónach ako asistent v nemeckom tíme ERC Ingolstadt. V nemeckej DEL bol predtým vo funkcii hlavného trénera v klube Iserlohn Roosters. V tomto tíme aj hrával a ukončil v ňom aktívnu kariéru. „Slovan je pre mňa veľká výzva. Chcem v Bratislave zažiť, že budeme spolu vyhrávať tituly. Každý však potrebuje istý čas, aj keď viem, že fanúšikovia Slovana sú nesmierne vášniví a budú od nás čakať víťazstvá. Nemôžem ich automaticky sľúbiť, ale urobíme spolu všetko pre to, aby sme boli na sezónu dobre pripravení a nič nás neprekvapilo. Budeme pracovať na detailoch. Viacero nových hráčov, ktorí prichádzajú do tímu, sú víťazné typy. Viem, že mesto čaká na úspech, rovnako ako ja. Verím, že to bude skvelé spojenie,“ povedal vo svojom prvom rozhovore pre fanúšikov Slovana Brad Tapper.



Slovan v minulej sezóne viedol Peter Oremus, no po sérii nepriaznivých výsledkov ho vedenie odvolalo v polovici februára. Tím prevzal Tomáš Surový, ale ani on už nezvrátil nevydarenú sezónu a Slovan pod jeho vedením po prvý raz v histórii nepostúpil do play off. „Brad Tapper prináša presne tie hodnoty, ktoré sme hľadali pre našu organizáciu. Je to dobrý človek, kouč a stratég s progresívnym prístupom. Veríme, že bude tým tvrdým a zároveň férovým lídrom nášho mužstva a celého realizačného tímu. My mu pomôžeme, aby sa čo najskôr adaptoval a udomácnil v Bratislave a v slovenskej extralige. Veríme, že nasmeruje naše mužstvo ku každodennému zlepšovaniu sa, víťazstvám a titulom,” uviedol generálny manažér Slovana Bratislava Lukáš Havlíček.