Slovan predĺžil kontrakt s Barseghjanom do konca roka 2027

Bratislava 20. októbra (TASR) - Futbalový Slovan Bratislava predĺžil zmluvu s útočníkom Tigranom Barseghjanom o tri roky. Nový kontrakt kľúčového hráča úradujúceho slovenského majstra tak platí do konca roka 2027.



Barseghjan je momentálne najlepší strelec v najvyššej slovenskej súťaži a o víťazstve "belasých" rozhodol aj v sobotnom derby na pôde Trnavy (1:0). "Som v Slovane šťastný. Cítim sa tu dobre, či už v Slovane ako v klube, alebo v Bratislave ako takej. Aj mojej rodine sa tu páči. Chcel som pokračovať v belasom drese a som veľmi rád, že sme sa dohodli na novej zmluve. Teraz sa už teším na ďalšie výzvy, ktoré nás čakajú," vyhlásil Barseghjan pre oficiálnu klubovú stránku.



"Som nesmierne rád, že Tigran bude pokračovať v belasom drese. Svojimi výkonmi potvrdil kvalitu, ktorú sme v ňom videli pri jeho príchode. Patrí k našim lídrom na ihrisku i v kabíne. Udržanie Tigrana v Slovane patrilo medzi naše priority. Verím, že bude naďalej patriť k pilierom našej kvalitnej ofenzívy a bude nám všetkým belasým robiť radosť svojimi gólmi i výkonmi," povedal Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.



Barseghjan prišiel do hlavného mesta začiatkom roka 2022, gólový účet si otvoril v marci rovnakého roka pri domácom víťazstve nad Sereďou. Na jeseň 2022 ho pribrzdilo vážne zranenie v podobe zlomeniny nohy, po ktorom musel vynechať podstatnú časť ročníka. Od sezóny 2023/24 sa už zaradil medzi opory v ligových i európskych zápasoch. V uplynulom ligovom ročníku bol s 13 gólmi na delenom prvom mieste v tabuľke strelcov. Aktuálne má na konte v Niké lige už 8 presných zásahov. Vsietil napríklad aj rozhodujúci postupový gól v odvete play off Ligy majstrov s Midtjyllandom.