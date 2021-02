Slovan predĺžil zmluvy s Holmanom, Rabiuom, de Kampsom a Weissom

Bratislava 11. februára (TASR) - Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava predĺžil zmluvy so štyrmi hráčmi. "Belasí" na klubovom webe oznámili, že do roku 2023 môžu počítať s Dávidom Holmanom, Joerim de Kampsom, Ibrahimom Rabiuom a Vladimírom Weissom. Všetci mali doposiaľ platný kontrakt do leta tohto roka.



Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. uviedol, že pre klub je dôležité udržať kostru úspešného mužstva a preto si poistil služby dôležitých hráčov: "Podpisom nových zmlúv s našimi dôležitými hráčmi deklarujeme naše ambície. Kostru mužstva sme dlhodobo skladali a ako klub sme nastavení tak, že sa snažíme udržať kvalitu, ktorá nám môže pomôcť pri dosahovaní našich cieľov. Všetkým týmto hráčom sa v lete končila zmluva a boli by voľní, preto sme ich budúcnosť riešili s časovým predstihom, aby sme sa neocitli pod žiadnym tlakom agentov či iných klubov. Dnes vieme, že v lete budeme mať kostru tímu opäť pokope a vieme, s ktorými hráčmi môžeme v najbližších rokoch počítať. Dôverujeme im a dôležité je, že sami sú motivovaní bojovať ďalej za Slovan. Veľmi sa teším, že budú naďalej pôsobiť v belasom drese a verím, že spoločne budeme úspešní."