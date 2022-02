Slovan predĺžil zmluvy s Rapuzzim a MacKenziem do apríla 2023

Bratislava 9. februára (TASR) - Extraligový hokejový klub HC Slovan Bratislava podpísal kontrakty pre sezónu 2022/2023 s americkým útočníkom Williamom Rapuzzim a kanadským obrancom Mattom MacKenziem. Obaja podpísali zmluvy s platnosťou do 30. apríla 2023. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Rapuzzi je po 38 odohratých zápasoch druhý v poradí produktivity celej súťaže za spoluhráčom Brantom Harrisom. V 38 zápasoch nazbieral 46 kanadských bodov za 19 gólov a 27 asistencií. MacKenzie je s 34 bodmi (4+30) najproduktívnejší obranca extraligy.



"S oboma hráčmi sme v tejto sezóne spokojní. Ich príchody v lete 2021 sa osvedčili. Patria k lídrom mužstva, dokazujú to herne aj bodovo. Bola naša priorita udržať ich v Slovane pre nasledujúce obdobie. Sme radi, že sa nám to podarilo. Úlohu zohral aj fakt, že obaja si ku klubu vybudovali istý vzťah, v meste sa páči aj ich rodinám. Verím, že vzájomná spokojnosť a dobrá výkonnosť hráčov bude pokračovať aj v novom ročníku,“ povedal generálny manažér klubu Maroš Krajči.