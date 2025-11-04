Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Šport

Slovan prehral doma s belgickým Brusselsom 66:72

.
Na snímke tréner BC Slovan Bratislava Aramis Naglič v stretnutí European North Basketball League (ENBL) BC Slovan Bratislava - Brussels Basketball 4. novembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Najbližšie čaká zverencov trénera Aramisa Nagliča v ENBL v utorok 11. novembra o 18.30 h vystúpenie na palubovke estónskej Keily Coolbet.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 4. novembra (TASR) - Basketbalisti Slovana Bratislava prehrali v Severoeurópskej lige (ENBL) s belgickým Brussels Basketball 66:72. „Belasí“ neuspeli v tejto súťaži v treťom stretnutí za sebou, na konte tak majú aktuálne jedno víťazstvo a štyri prehry. Najbližšie čaká zverencov trénera Aramisa Nagliča v ENBL v utorok 11. novembra o 18.30 h vystúpenie na palubovke estónskej Keily Coolbet.



ENBL 2025/2026 - skupinová fáza:

BC Slovan Bratislava - Brussels Basketball 66:72 (29:33)

najviac bodov: Stevenson 20, Medford 15, Radovanovič 8 (12 doskokov) - Hazard 14, Horton 12, Agu, Ambrose a Vuko po 10


hlas po zápase /zdroj: JOJ Šport/:

Aramis Naglič, tréner Slovana: „Ťažko mi je niečo povedať. Veľmi sa trápime. Skúšame cez tréningy a rozhovormi s hráčmi, ale je neuveriteľné, aké straty robíme v kľúčových momentoch. Často nie sú straty nejako vyprovokované zo silnej obrany, ale ide o jednoduché, technické chyby. Myslím si, že družstvo stratilo trochu sebaistotu. To je vidieť v koncovkách. Vrátili sme sa do zápasu, ale potom nevieme, ako pozitívne zakončiť zápas. Musíme sa zavrieť do haly.“
.

Neprehliadnite

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry