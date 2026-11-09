< sekcia Šport
Slovan prehral na palubovke favorizovanej Crvenej Zvezdy 80:91
Zverenci trénera Dejana Jakaru pokračujú v sérii stretnutí na palubovkách súperov, v pondelok 16. novembra nastúpia o 18.00 h proti srbskému Boracu Čačak.
Autor TASR
Belehrad 9. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava prehrali v pondelkovom stretnutí 7. kola A-skupiny základnej časti Jadranskej ligy (ABA ligy) na palubovke srbskej Crvenej Zvezdy Belehrad 80:91. Najlepším strelcom víťazov bol s 18 bodmi Jared Butler, hosťom nestačil rovnaký počet bodov Traveona Buchanana.
„Belasí“ tak majú v súťaži aktuálne na konte tri víťazstvá a tri prehry. Zverenci trénera Dejana Jakaru pokračujú v sérii stretnutí na palubovkách súperov, v pondelok 16. novembra nastúpia o 18.00 h proti srbskému Boracu Čačak.
Slovanisti nastúpili proti aktuálne druhému tímu najkvalitnejšej kontinentálnej súťaže Euroligy a s favorizovaným súperom dlho hrali vyrovnanú partiu. V prvej štvrtine sa dostali do vedenia 13:9, čo bol ich najvyšší náskok v zápase. Belehradčania ešte do konca prvej desaťminútovky prevzali vedenie a po prvej štvrtine viedli o bod. V druhom dejstve „Crvenka“ nepustila súpera ani raz do vedenia, no Slovan sa držal na dohľad.
Po polčase viedli domáci 51:46, no Slovan sa ešte tesne po zmene strán dokázal dvakrát dostať na rozdiel jediného bodu. Potom však prevzal opraty duelu favorizovaný domáci tím a do konca tretej štvrtiny si vypracoval dvojciferný náskok (72:60). V záverečnej si ho s prehľadom udržal, viedol aj o 20 bodov (89:69), Slovan v koncovke dokázal aspoň skorigovať na konečný 11-bodový rozdiel.
„Belasí“ tak majú v súťaži aktuálne na konte tri víťazstvá a tri prehry. Zverenci trénera Dejana Jakaru pokračujú v sérii stretnutí na palubovkách súperov, v pondelok 16. novembra nastúpia o 18.00 h proti srbskému Boracu Čačak.
ABA liga - A-skupina - 7. kolo základnej časti:
KK Crvena Zvezda Meridianbet Belehrad - BC Slovan Bratislava 91:80 (51:46)
Najviac bodov Crvenej Zvezdy: Butler 18, Dobrič 13, Kramer 12
Zostava a body Slovana: Buchanan 18, Nikolič 15, Ford 7, Bluiett 6, Bačvič 5 (Abrhám 9, Drežnjak 8, Buie a Kováč po 4, Skeens 2, Pavelka a Rožánek po 0)
TH: 6/4 - 15/13, fauly: 18 - 14, trojky: 13 - 13, rozhodovali: Bajgorič, Kneževič, Venta, štvrtiny: 29:28, 22:18, 21:14, 19:20, 1872 divákov.
KK Crvena Zvezda Meridianbet Belehrad - BC Slovan Bratislava 91:80 (51:46)
Najviac bodov Crvenej Zvezdy: Butler 18, Dobrič 13, Kramer 12
Zostava a body Slovana: Buchanan 18, Nikolič 15, Ford 7, Bluiett 6, Bačvič 5 (Abrhám 9, Drežnjak 8, Buie a Kováč po 4, Skeens 2, Pavelka a Rožánek po 0)
TH: 6/4 - 15/13, fauly: 18 - 14, trojky: 13 - 13, rozhodovali: Bajgorič, Kneževič, Venta, štvrtiny: 29:28, 22:18, 21:14, 19:20, 1872 divákov.
Slovanisti nastúpili proti aktuálne druhému tímu najkvalitnejšej kontinentálnej súťaže Euroligy a s favorizovaným súperom dlho hrali vyrovnanú partiu. V prvej štvrtine sa dostali do vedenia 13:9, čo bol ich najvyšší náskok v zápase. Belehradčania ešte do konca prvej desaťminútovky prevzali vedenie a po prvej štvrtine viedli o bod. V druhom dejstve „Crvenka“ nepustila súpera ani raz do vedenia, no Slovan sa držal na dohľad.
Po polčase viedli domáci 51:46, no Slovan sa ešte tesne po zmene strán dokázal dvakrát dostať na rozdiel jediného bodu. Potom však prevzal opraty duelu favorizovaný domáci tím a do konca tretej štvrtiny si vypracoval dvojciferný náskok (72:60). V záverečnej si ho s prehľadom udržal, viedol aj o 20 bodov (89:69), Slovan v koncovke dokázal aspoň skorigovať na konečný 11-bodový rozdiel.
Tabuľka A-skupiny:
1. Crvena Zvezda 6 5 1 559:501 11
2. Podgorica 6 5 1 526:469 11
3. Ľubľana 6 4 2 513:480 10
4. SLOVAN 6 3 3 493:507 9
5. Čačak 6 3 3 508:541 9
6. Široki Brijeg 5 3 2 408:414 8
7. Aleksandrovac 6 2 4 497:499 8
8. FMP 6 2 4 482:502 8
9. Novo Mesto 6 1 5 439:485 7
10. Záhreb 5 1 4 420:447 6
1. Crvena Zvezda 6 5 1 559:501 11
2. Podgorica 6 5 1 526:469 11
3. Ľubľana 6 4 2 513:480 10
4. SLOVAN 6 3 3 493:507 9
5. Čačak 6 3 3 508:541 9
6. Široki Brijeg 5 3 2 408:414 8
7. Aleksandrovac 6 2 4 497:499 8
8. FMP 6 2 4 482:502 8
9. Novo Mesto 6 1 5 439:485 7
10. Záhreb 5 1 4 420:447 6
program BC Slovan Bratislava v A-skupine ABA ligy do konca kalendárneho roka:
16. novembra, 18.00 h: KK Borac Mozzart Čačak - BC Slovan Bratislava
21. novembra, 17.30 h: Cedevita Olimpija Ľubľana - BC Slovan Bratislava
8. decembra, 18.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Borac Mozzart Čačak
13. decembra: BC Slovan Bratislava - HKK Široki TT Kabeli Brijeg
19. decembra: BC Slovan Bratislava - KK Budučnost VOLI Podgorica
27. decembra, 16.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Crvena Zvezda Meridianbet Belehrad
16. novembra, 18.00 h: KK Borac Mozzart Čačak - BC Slovan Bratislava
21. novembra, 17.30 h: Cedevita Olimpija Ľubľana - BC Slovan Bratislava
8. decembra, 18.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Borac Mozzart Čačak
13. decembra: BC Slovan Bratislava - HKK Široki TT Kabeli Brijeg
19. decembra: BC Slovan Bratislava - KK Budučnost VOLI Podgorica
27. decembra, 16.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Crvena Zvezda Meridianbet Belehrad