Slovan prehral na pôde DAC 1:2, majstrovské oslavy sa odkladajú

sumár - 7. kolo skupiny o titul:



DAC Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava 2:1 (1:0)



Góly: 2. Ramadan, 87. Redzic – 78. Ignatenko. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Herc, Ramadan, Redzic – Strelec, Blackman Tolič, Ignatenko, ČK: 41. Kašia (Slovan), 7420 divákov



DAC: Dornelles – Kapanadze, Kacharaba, Galdino, Andzouana – Herc (90.+1. Dimun), Bajo, Djukanovič (66. Tuboly) – Redzic (90.+1. Sylla), Trusa (90.+1. Valko), Ramadan (90.+3. Mendez)



Slovan: Takáč – Blackman, Kašia, Bajrič, Zuberu (72. Mak) – Ibrahim, Tolič (86. Szöke), Ignatenko – Barseghjan (72. Marcelli), Strelec (72. Savvidis), Metsoko (54. Vojtko)

Dunajská Streda 26. apríla (TASR) - ŠK Slovan Bratislava prehral v sobotnom zápase 7. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul na pôde Dunajskej Stredy 1:2. Nevyužil tak možnosť zaistiť si v predstihu majstrovský titul a musí čakať minimálne do nedele, kedy mu ho môže zariadiť prehra alebo remíza Žiliny proti Trnave. Od prvého polčasu hrali hostia v početnej nevýhode po vylúčení Gurama Kašiu.V MOL Aréne udreli bleskovo domáci, keď v druhej minúte skóroval k vzdialenejšej žrdi Ammar Ramadan. O zápase sa zdalo byť rozhodnuté krátko pred prestávkou po vylúčení Kašiu. Ten dostal priamu červenú kartu po faule na Mateja Trusu, ktorý by pokračoval sám na bránu.sa držali napriek početnej nevýhode a domácim chýbala presnosť v koncovke. Tú ukázal v 78. minúte pri rohovom kope Danylo Ignnatenko, no o necelých desať minút neskôr definitívne oddialil majstrovské oslavy Damir Redzic.