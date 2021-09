Slovan prehral s Fribourgom 0:2 a stratil šancu na postup

Liga majstrov F-skupina, 4. kolo:



HC Slovan Bratislava - Fribourg Gottéron 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)



Góly: 34. Schmid (Gunderson, Diaz), 58. Desharnais (Diaz). Rozhodovali: Stano, Žák - Šoltés, Synek, vylúčení: 5:4, na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.



Slovan: Gudlevskis - Maier, MacKenzie, Golian, Gachulinec, Štajnoch, Valach, Sersen, Beňo - Jääskeläinen, Yogan, Rapuzzi - Zigo, Preisinger, Takáč – Sukeľ, Bezák, Matoušek – Lukošík, Kytnár, Urbánek



Fribourg: Hughes - Gunderson, Sutter, Diaz, Chavaillaz, Kamerzin, Jecker, Dufner - Brodin, Desharnais, Jobin - DiDomenico, Bykov, Herren - Rossi, Walser, Jörg - Bougro, Schmid, Marchon



tabuľka:



1. Fribourg 4 4 0 0 0 17:7 12



2. Leksand 4 4 0 0 0 15:8 12



3. Třinec 4 0 0 0 4 8:16 0



4. SLOVAN 4 0 0 0 4 7:16 0



Bratislava 4. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali aj vo svojom druhom domácom zápase tohtoročnej Ligy majstrov. Švajčiarskemu tímu Fribourg Gottéron podľahli v sobotu 0:2, v F-skupine majú na konte zo štyroch zápasov štyri prehry a definitívne prišli o šancu postúpiť.V ďalšom stretnutí sa Slovan predstaví 6. októbra o 17.00 h na klzisku HC Oceláři Třinec.Úvodná tretina divákov príliš nenadchla. Hralo sa v slabom tempe, hostia vychádzali z dobre organizovanej defenzívy, cez ktorú sa "belasí" dostávali len veľmi ťažko. Aj preto ich prvá strela na bránku prišla až po desiatich minútach, keď na Hughesa poslal propagačný pokus kapitán Sersen. Hráči Fribourgu toho v úvodnej desaťminútovke taktiež veľa nepredviedli, i keď boli smerom dopredu nebezpečnejší. V 3. minúte neprekonal Gudlevskisa Jobin, tečovaná strela Gundersona zo 7. minúty skončila na zadnej žŕdke a nepresadili sa ani Brodin s Jobinom. Slovan dostal šancu zahroziť v 14. minúte, keď išiel DiDomenico na trestnú za oplácanie. Domáci však presilovku zahrali zle. V 19. minúte prišla ich najväčšia možnosť, no Urbánek si po Sersenovej strele nestihol prehodiť puk na druhú stranu a vystreliť.Druhá tretina odštartovala veľkým náporom hostí, ktorí si zahrali dve presilovky po sebe a Gudlevskisa zasypalo množstvo striel. Lotyšský brankár však ani jednu z nich nepustil za svoj chrbát. Slovan mohol ísť do vedenia v oslabení v 22. minúte, medzi kruhy si nakorčuľoval Takáč, vypálil, ale Hughes výborne zasiahol lapačkou. Tlak Fribourgu však pokračoval aj po druhej presilovke pri hre 5 proti 5. V 30. minúte sa rútil do úniku Desharnais, ale rozhodca odpískal veľmi tesný ofsajd. Potom rozkúskovali hru vylúčenia. Hostia sa nakoniec presadili v 34. minúte pri hre štyroch proti štyrom z nenápadnej akcie. Gunderson posunul v útočnom pásme puk za seba na Schmida a ten strelou zápästím spoza kruhov prekvapil Gudlevskisa.Slovan sa v tretej tretine viac tlačil pred Hughesa, vypracoval si aj viac striel, ale na brankára hostí nevedel nájsť recept. V 46. minúte to v presilovke nevyšlo Kytnárovi a ten istý hráč neuspel zoči voči Hughesovi ani o štyri minúty neskôr. "Belasí" sa nevedeli dostať do súvislejšieho tlaku a o cenné minúty prišli po vylúčení Jääskeläinena v 54. minúte. Slovan odvolal brankára vyše tri minúty pred koncom, no risk mu nevyšiel. MacKenzie prehral súboj pri mantineli, puk si dokorčuľoval Desharnais a upratal ho do prázdnej bránky - 0:2.."."