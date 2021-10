Slovan nedokázal poraziť Třinec, v tabuľke skončil bez bodu

LM - F-skupina:

HC SLovan Bratislava - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)



Góly: 34. Yogan (Valach, Urbánek) – 21. HREHORČÁK, 27. Ramik (Peterek), 28. ROMAN (Jaroměřský, Adámek), 44. DRAVECKÝ (Michálek, Adámek). Rozhodovali: Stano, Snášel – D. Konc, Šoltés, vylúčení: 3:3 na 2 min, navyše: Matěj (Třinec) na 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1.



Slovan: Hlavaj (28. Gudlevskis) – Gachulinec, Golian, Valach, Maier, Štajnoch, Beňo, Královič – Fominykh, Zigo, Jääskeläinen – Urbánek, Kytnár, Yogan – Lukošík, Preisinger, Sukeľ – Kundrík, Trubač, Bubica



Třinec: Kacetl – Marinčin, Doudera, Michálek, Zahradníček, Adámek, Jaroměřský, Matyáš – Kofroň, Matěj, Dravecký – Szturc, Čmiel Christov – Ramik, Peterek, Martynek

Na snímke zľava Andrew Yogan, Milan Kytnár (obaja Slovan) a Jakub Michálek (Třinec) počas zápasu F-skupiny Ligy majstrov v hokeji 13. októbra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

konečná tabuľka F-skupiny:



1. Fribourg 6 6 0 0 0 25:9 18 - play off



2. Leksand 6 4 0 0 2 17:16 12 - play off



-------------------------------



3. Třinec 6 2 0 0 4 15:17 6



4. SLOVAN 6 0 0 0 6 8:23 0

Bratislava 13. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali aj vo svojom poslednom vystúpení v F-skupine Ligy majstrov. Na domácom ľade podľahli v stredu Třincu 1:4 a v tejto edícii európskej klubovej súťaže nezískali ani bod.V drese českého majstra sa objavili aj štyria slovenskí hokejisti: obranca Martin Marinčin a útočníci Vladimír Dravecký, Miloš Roman a Patrik Hrehorčák. Všetci traja útočníci sa presadili aj gólovo.V minulosti Slovensko v hokejovej Lige majstrov reprezentovali HC Košice, HK Nitra a HC’05 Banská Bystrica. Zo skupiny sa podarilo postúpiť len "oceliarom" v ročníku 2016/2017, v osemfinále play off vypadli so švajčiarskym mužstvom Fribourg-Gottéron. Slovan sa však stal prvým slovenským zástupcom, ktorý v základnej skupine LM nezískal ani bod.Oba tímy nastúpili do zápasu s vedomím, že nemajú šancu na postup zo skupiny. Aj preto tréneri oboch mužstiev šetrili niektoré opory a šancu dostali aj nové mená. Hostia mohli ísť do vedenia už po 32 sekundách, keď sa k puku dostal Marinčin, ale jeho strelu zastavila žrď. Hráči českého majstra sa lepšie pohybovali, v prvej tretine mali viac šancí. Jednu z nich nevyužil Szturc, na opačnej strane mohol vyrovnať Zigo. Slovanu potom nevyšla ani kombinácia Preisingera s Lukošíkom.V druhej tretine sa hráči Třinca ujali vedenia vo vlastnom oslabení, keď Hrehorčák obral o puk Goliana a vzápätí prekonal Hlavaja. V 27. minúte po ďalšej chybe obrany zvýšil Ramik a o 49 sekúnd neskôr vyhnal Hlavaja z bránky Roman - 0:3. Až po po tomto góle sa dostali k slovu aj domáci, na 1:3 znížil Yogan. O pár sekúnd trafil Sukeľ po prihrávke Preisingera žrď, hostia si napokon udržali dvojgólový náskok až do druhej sirény.V tretej tretine sa presadil aj tretí slovenský útočník v drese hostí. Dravecký využil prihrávku Adámka a prekonal bezmocného Gudlevskisa. Slovan mohol niečo urobiť s výsledkom v záverečnej päťminútovke, keď hral presilovú hru po faule Matěja na Fominycha, ale najväčšiu šancu zmaril Urbánkovi brankár Kacetl.