SÚHRN: Slovan prehral v Banskej Bystrici 0:5, gólové hody v Poprade
Domáci išli do vedenia po góloch Matoušeka spoza kruhov a Lucasa od mantinelu z pravej strany, keď mierne tečované puky prekvapili Andrisíka.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 19. decembra (TASR) - Líder hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava prehral v piatkovom dueli 30. kola na ľade Banskej Bystrice hladko 0:5. Po sérii piatich víťazstiev tak nebodoval v druhom zápase za sebou, v stredu podľahol v domácom šlágri Nitre (2:3). Tá sa v prípade výhry vo Zvolene mohla dotiahnuť na vedúci tím na rozdiel jedného bodu. „Barani“ bodovali v šiestom zápase z uplynulých siedmich. Hostia nezvládli oslabenia za dva vyššie tresty a nepomohla im ani výmena brankárov.
Hokejisti Vlci Žilina si pripísali štvrté víťazstvo za sebou. V piatkovom dueli 30. kola Tipsport ligy zdolali na domácom ľade Duklu Trenčín 4:2 a proti tomuto súperovi majú v aktuálnom ročníku stopercentnú bilanciu po troch vzájomných stretnutiach. Trenčín zaznamenal štvrtú prehru z uplynulých piatich zápasov.
V závere prvej tretiny sa ujali vedenia hostia, keď Varone zblízka prekonal Košarišťana. Bartovičovi zverenci však v druhom dejstve otočili skóre vo svoj prospech. V 24. minúte vyrovnal úspešným tečom Koyš a v 35. minúte dokonal obrat z dorážky Korczak, ktorý neskôr v závere druhej tretiny v presilovke zvýšil na 3:1 po vydarenej kombinácii domácich. V úvode tretej 20-minútovky pridal štvrtý gól Žiliny Vašaš, keď brankára Juncu prekvapil vysokým oblúčikom zo stredného pásma. Dukla vzápätí znížila späť na dvojgólový rozdiel zásluhou 17-ročného Jakubca, ktorý strelil svoj prvý gól v najvyššej slovenskej súťaži, keď zakončil spoza bránky a puk sa od Košarišťana odrazil za bránkovú čiaru. Vlci si už však náskok postrážili.
Gólové hody v Poprade: Domáci porazili Spišskú Novú Ves 7:2
Hokejisti HK Poprad zdolali v 30. kole Tipsport ligy doma Spišskú Novú Ves 7:2. V súťaži vyhrali už šiesty zápas za sebou a posunuli sa na 6. miesto. Hostia nezažívajú úspešné obdobie a aj po piatkových dueloch zostanú na predposlednom mieste.
Do domáceho spišského derby nastúpili Popradčania v najlepšej forme spomedzi všetkých účastníkov ligy. Naopak „rysy“ sa trápia najmä v zakončení, keď menej gólov dal iba posledný Prešov. To, že sa zverencom Mikea Pellegrimsa darí, potvrdzovali od začiatku duelu a súper si len ťažko vytváral šance na skórovanie. Po dvoch inkasovaných góloch v úvodnej časti hry síce v jej závere znížil za hostí Damien Giroux, no rozhodla najmä druhá tretina. V nej sa „kamzíci“ presadili dovedna štyrikrát. Po góle Kanaďana Andrewa Calofa sa Spišiaci zmohli už len na jeden presný zásah a Calof potom pridal aj druhý gól.
Zvolen doma nestačil na Nitru a prehral 0:5
Hokejisti Nitry zvíťazili v piatkovom stretnutí 30. kola Tipsport ligy na ľade Zvolena jednoznačne 5:0. Po predošlej sérii piatich prehier tak vyhrali druhý zápas za sebou a „rytierov“, ktorí prehrali 6 z uplynulých 7 zápasov, zdolali aj v treťom vzájomnom dueli v aktuálnom ročníku. Samuel Buček odohral svoj prvý zápas v sezóne po zranení a hosťom pomohol dvomi asistenciami.
V prvej tretine sa ešte skóre nemenilo, no v druhej zverenci Andreja Kmeča strelili tri góly. V 27. minúte ich bekhendovou dorážkou poslal do vedenia Bubela, v 30. minúte sa strelou z prvej z ľavého kruhu presadil Okoličány a v 33. minúte si Jackson nakorčuľoval na prihrávku pred bránku a pomedzi betóny prekonal Kantora. V tretej 20-minútovke si otvoril bodový účet v sezóne navrátilec Buček, keď v 43. minúte v brejku prihral na gól pred bránku Bajtekovi a v 59. minúte v presilovke asistoval dvojgólovému Jacksonovi.
Tipsport liga - 30. kolo:
HKM Zvolen - HK Nitra 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Góly: 27. Bubela (Molnár, Jackson), 30. Okoličány (Čederle, Lacka), 33. Jackson (Bubela, Molnár), 43. Bajtek (Buček, Graham), 59. Jackson (Buček, Osburn). Rozhodcovia: Baluška, Crman - Jurčiak, Frimmel, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1287 divákov
Zvolen: Kantor - Beňo, D. Brejčák, Fairbrother, Pišoja, Kobolka, Kowalczyk, Golian - Marcinek, Zuzin, Hecl - Jääskeläinen, Cassels, Laferriere - Kudrna, Šramaty, Macek - L. Lunter, V. Fekiač, Kukos - T. Faith
Nitra: Patrikainen - Bača, Graham, Carmichael, Osburn, Stacha, Kostenko, Vitaloš - Passolt, Krištof, Paulovič - Molnár, Bubela, Jackson - Okoličány, Čederle, Lacka - Buček, Hrnka, Bajtek - Csányi
Hokejisti HC Prešov zvíťazili v piatkovom zápase 30. kola Tipsport ligy nad HC Košice 2:1 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol obranca Dávid Nátny, ktorý strelil svoj prvý gól v sezóne. Prešovčania zvíťazili prvýkrát po troch prehrách, no naďalej sú na poslednom mieste s deväťbodovou stratou na Spišskú Novú Ves. Na desiaty Zvolen majú 12-bodové manko.
Košičania nenadviazali na stredajšie víťazstvo nad Spišskou Novou Vsou (2:0) a prehrali štvrtý zápas z predošlých piatich. Išlo o tretí vzájomný Prešova a Košíc v sezóne, predošlé dva sa skončili presvedčivými víťazstvami „oceliarov“ - 6:0, 6:1. Premiéru v drese Prešova absolvovali útočníci Dalibor Bortňák a Tim Danielčák. V zápase dominovali brankári Jaroslav Janus a Dominik Riečický, ktorí viackrát podržali svoje tímy. Hostia išli do vedenia v 26. minúte, keď Petráš strelil svoj 16. gól v sezóne a zároveň deviaty v početnej výhode. V tejto štatistike je líder ligy. Domáci vyrovnali o tri minúty neskôr, keď Blaško prekonal Riečického a strelil svoj prvý gól v extralige. Domáci rozhodli o triumfe po chybnej rozohrávke hostí, ktorú potrestal Nátny.
Tipsport liga - 30. kolo:
HC Prešov - HC Košice 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 29. Blaško, 63. Nátny (Valigura) - 26. Petráš (Mikúš, Rosandič). Rozhodcovia: T. Orolin, Žák - Pribula, Vystavil, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1700 divákov.
Prešov: Janus - MacDougall, Nátny, Hain, Eperješi, Ullman, Chatrnúch, Semaňák - Valigura, Rockwood, Avcin - Chalupa, Suja, Bačo - Danielčák, Bortňák, Jokeľ - Blaško, Frič, A. Novota
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, A. Bartoš, Šedivý, Ferenc, Dachnovskij, Mitro - Mikúš, Krivošík, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Plochotnik, Chovan, Jellúš - Tariska, Varga, Kvietok - Zuščák
Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce vyhrali v piatkovom zápase 30. kola Tipsport ligy na ľade HK 32 Liptovský Mikuláš 6:2. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov, po ktorom poskočili v tabuľke na priebežné 9. miesto pred Zvolen. Liptáci prehrali druhý zápas za sebou a figurujú na siedmom mieste.
Na triumfe hostí sa hetrikom podieľal útočník Jordan Martel, pre ktorého to bol druhý trojgólový zápas v sezóne. Pri všetkých góloch mu asistoval Marc-Olivier Roy, ktorý pridal aj jeden gól. Hostia vykročili za presvedčivým triumfom od úvodu zápasu. Od 7. minúty viedli 2:0 a dvojgólový rozdiel si udržali aj pred druhou tretinou. Ferkodič síce znížil na 2:3, no Martel dokonaním hetriku vrátil hosťom pohodlnejšie vedenie. Tí nadviazali na nedávne výsledky a napokon si pripísali dôležité body v boji o účasť vo vyraďovacej časti.
Tipsport liga - 30. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
Góly: 11. Matoušek (Zigo, Lee), 15. Lucas (Messner, Šoltés), 26. Turnbull (Lucas, Faith), 32. Šoltés (Turnbull), 33. Lee (Valach, Gron). Rozhodcovia: Štefik, Jobbágy – Stanzel, Tvrdoň, vylúčení: 6:3 na 2 min., navyše 22. Elson 5 + DKZ za pichnutie, 31. Varga (obaja Slovan) 5 + DKZ za seknutie, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 2165 divákov.
Banská Bystrica: Rabčan – Lee, Žabka, Lucas, Galipeau, Česánek, Michalčin, K. Meszároš – Kukuča, Messner, Šoltés – Turnbull, Myklucha, Faith – Valach, Zigo, Kabáč – Gron, Ondrušek, Matoušek – Jasenec
Slovan: Andrisík (26. Kiviaho) – Kráľovič, Zeleňák, Maier, O´Connor, Bačik, Acolatse, Brincko – Bondra, Peterek, Šimun – Varga, Solenský, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Preisinger, Jendek
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Marek Zadina, asistent trénera Banskej Bystrice: „Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Od začiatku sme ho mali pod kontrolou. Súpera sme prevyšovali tak pohybom, ako i ďalšími vecami, ktorými sme sa na Slovan pripravili. Hrali sme aktívne. Výborne nám zachytal brankár Eugen Rabčan, patrí mu veľká gratulácia. Podržal nás v dôležitých okamihoch. Hostia tam mali veľké šance. Poďakovanie patrí celému tímu za odvedený výkon. Výborne sme zvládli oslabenia i presilovky. Zaslúžili sme si vyhrať, tieto tri body sú cenné.“
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana Bratislava: „Hrali sme slabo, neukázali sme na ľade nič. Nebolo to o brankárovi Rabčanovi, hoci domáci hrali výborne a zaslúžene vyhrali, no my sme tu predovšetkým neboli. Takto sa nedá hrať. Mysleli sme si, že keď sme prví v tabuľke, tak veci, akými sme sa dostali na čelo, teraz už automaticky prídu a budú sa stávať. Takto nefunguje hokej. Asi je najlepšie z dlhodobého hľadiska, že sme práve teraz dostali zaslúženú facku. Pevne verím, že v nedeľu bude z našej strany reakcia iná.“
Tipsport liga - 30. kolo:
Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Góly: 24. Koyš (Miller, Galamboš), 35. Korczak (Miller, Ranford), 39. Korczak (Walega, Mucha), 42. Vašaš (Galamboš) - 20. Varone (Descheneau, Ahl), 43. Jakubec (A. Stránský). Rozhodcovia: Výleta, J. Konc ml. - Orolin, Staššák, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2270 divákov.
Žilina: Košarišťan - Miller, Gachulinec, Korenčik, Chicoine, J. Pobežal, Holenda, Vajko - Michnáč, Korczak, Ranford - Mucha, Baláž, Tkáč - R. Dej, Walega, Kolenič - Koyš, Galamboš, Vašaš - Bartovič
Trenčín: Junca - Laurenčík, Drgoň, J. Mikuš, Nikmon, M. Hrenák, Hatala - Ahl, Varone, Descheneau - Bellerive, Šiška, Baptiste - Hudec, Krajč, Bezúch - A. Stránský, Kalis, Krajčovič - Jakubec
hlasy po zápase /zdroj: hkpoprad.sk/:
Mike Pellegrims, tréner Popradu: „Musím povedať, že sme dnes chceli dominovať. Ja a aj ostatní tréneri sme na náš tím veľmi hrdí za to, ako chalani stále makajú. Zostávajú hladní po víťazstve, no zároveň pokorní. Rozprávame sa o detailoch a maličkostiach a dnes sa to v zápase ukázalo – to bol ten rozdiel. Vedeli sme, že hrať takéto zápasy a derby je vždy skvelé. Malo to vysokú intenzitu. V prvej tretine ste mohli vidieť, že oba tímy hrali vo veľkom tempe. Spišská prišla s veľkou rýchlosťou a šikovnosťou. Pre trénera bolo radosť sledovať oba tímy, ako hrajú takýto hokej. Aj preto si to my na striedačke užívame. Ako som povedal, pokračovali sme v našej hre, čo je veľmi dôležité. Na záver by som sa chcel poďakovať každému, kto dnes prišiel na štadión, najmä našim fanúšikom za skvelú atmosféru. Chalani si to zaslúžia a dúfam, že to takto pôjde aj ďalej.“
Vladimír Záborský, tréner Spišskej Novej Vsi: „V prvom rade by som sa chcel poďakovať fanúšikom, ktorí dnes prišli. Aj keď sa nám po štyroch rokoch nedarí, podporovali nás a my si to naozaj veľmi vážime. Robíme všetko pre to, aby sme sa dostali z pozície, v ktorej sa momentálne nachádzame. Začali sme veľmi dobre. Myslím si, že prvých desať minút bolo z našej strany to, čo chceme hrať. Samozrejme, dostali sme prvý gól po signáli, ktorý sme si ukazovali na videu a skrátka chlapci nesplnili to, čo mali. Potom, po nešťastnom góle na 2:0, sme ubránili oslabenie troch proti piatim a dali sme kontaktný gól na 2:1. Domáci však momentálne hrajú v absolútnej pohode, hrajú sebavedomo na puku a v útočnej fáze im vychádza všetko. Tak sme dostali tretí gól – nešťastne sa to odrazilo od korčule. Mužstvo v stave, v akom sme momentálne my, môže takýto gól psychicky nalomiť. Potom sme sa už veľmi ťažko dostávali späť do zápasu, aj keď klobúk dolu pred chalanmi, pretože ani za stavu 6:1 nezložili zbrane. Stále tam boli jednotlivci, ktorí naozaj urputne bojovali až do konca zápasu. Nemôžeme skladať zbrane, nie je na to čas. V nedeľu hráme dôležitý zápas, musíme sa z toho otriasť a ísť ďalej.“
Východniarske derby dopadlo lepšie pre Prešov. Zdolal Košice 2:1 pp
Hokejisti HC Prešov zvíťazili v piatkovom zápase 30. kola Tipsport ligy nad HC Košice 2:1 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol obranca Dávid Nátny, ktorý strelil svoj prvý gól v sezóne. Prešovčania zvíťazili prvýkrát po troch prehrách, no naďalej sú na poslednom mieste s deväťbodovou stratou na Spišskú Novú Ves. Na desiaty Zvolen majú 12-bodové manko.
Košičania nenadviazali na stredajšie víťazstvo nad Spišskou Novou Vsou (2:0) a prehrali štvrtý zápas z predošlých piatich. Išlo o tretí vzájomný Prešova a Košíc v sezóne, predošlé dva sa skončili presvedčivými víťazstvami „oceliarov“ - 6:0, 6:1. Premiéru v drese Prešova absolvovali útočníci Dalibor Bortňák a Tim Danielčák. V zápase dominovali brankári Jaroslav Janus a Dominik Riečický, ktorí viackrát podržali svoje tímy. Hostia išli do vedenia v 26. minúte, keď Petráš strelil svoj 16. gól v sezóne a zároveň deviaty v početnej výhode. V tejto štatistike je líder ligy. Domáci vyrovnali o tri minúty neskôr, keď Blaško prekonal Riečického a strelil svoj prvý gól v extralige. Domáci rozhodli o triumfe po chybnej rozohrávke hostí, ktorú potrestal Nátny.
tabuľka po 30. kole:
