Slovan prehral v Jerevane s Pjunikom 0:2

2. kolo EKL, H-skupina:



Pjunik Jerevan - Slovan Bratislava 2:0 (2:0)



Góly: 35. Dašjan, 37. Otubanjo. Rozhodovali: Leibovitz – Babayoff, Talis (všetci Izr.), ŽK: Kovalenko, Miljkovič, Karapetjan - Barseghjan, Šaponjič



Pjunik: Jurčenko - Vakulenko, Gonzalez (74. Juninho), Bratkov, Miljkovič – Cociuc, Dašjan, Karapetjan (66. Petrosjan) – Otubanjo (66. Diop, 72. Karasjuk), Haruťunjan (88. Gareginjan), Kovalenko



Slovan: Chovan - Abena, Kašia, De Marco (76. Lovat) - Pauschek (66. Hrnčár), Kucka (60. Kucka), Agbo (46. Mustafič), Zmrhal (46. Ramirez) - Barseghjan, Šaponjič, Čakvetadze





tabuľka:



1. FC Bazilej 2 2 0 0 4:1 6



2. Pjunik Jerevan 2 1 0 1 3:3 3



3. Žalgiris 2 0 1 1 0:1 1



4. SLOVAN 2 0 1 1 0:2 1



Jerevan 15. septembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo svojom druhom zápase v H-skupine Európskej konferenčnej ligy. Vo štvrtkovom dueli podľahli v Jerevane domácemu Pjuniku 0:2 a v tabuľke klesli na 4. miesto. V ďalšom zápase zvíťazil FC Bazilej na ihrisku Žalgirisu Vilnius 1:0.Domáci rozhodli o svojom triumfe v prvom polčase. Najskôr skóroval v 35. minúte Artak Dašjan a o dve minúty neskôr sa presadil Yusuf Otubanjo.V ďalšom zápase sa "belasí" predstavia 6. októbra na ihrisku lídra tabuľky FC Bazilej.Slovenský majster začal lepšie, už po 26 sekundách potiahol akciu Čakvetadze a brankár Jurčenko musel po prvý raz zasahovať. V 11. minúte prišla ďalšia rýchla akcia, no Barseghjanovi sa nepodarilo presne odcentrovať. Potom sa po prvý raz v zápase dostali k vážnejšiemu zakončeniu aj domáci, Karapetjan to skúsil akrobaticky nožničkami, ale Chovan stál priamo v dráhe lopty. Pjunik potom pohrozil aj v 28. minúte, Otubanjo v šestnástke vyzvŕtal Šaponjiča, ale loptu obrana Slovana zblokovala na roh. "Belasí" v ďalšom priebehu len ťažko hľadali recept na prienik do obrany domácich, Zmrhal to preto skúsil z ľavej strany, ale trafil len brankára. V 35. minúte napriahol spoza šestnástky Dašjan, lopta tesne pred Chovanom skočila na zem a domáci viedli 1:0. O niekoľko sekúnd už domáci viedli o dva góly, keď sa Otubanjo zbavil Agba a technickou strelou zo šestnástich metrov trafil pravú časť bránky.Do druhého polčasu poslal tréner Weiss st. na ihrisko Ramireza a Mustafiča, Slovan mal po prestávke častejšie loptu na kopačkách, ale vo finálnej fáze mu chýbali kreativita a najmä moment prekvapenia. Čakvetadzeho gól neplatil, pretože hral predtým rukou, Slovanu nevyšli ani situácie v 78. minúte. Najskôr sa do presnejšieho zakončenia nedostal Ramirez a po následnom rohu namieril vedľa Abena. Prílišná snaha v závere zápasu zväzovala slovanistom nohy, najväčšiu šancu aspoň na jeden gól premárnil v 85. minúte Čakvetadze.