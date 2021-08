Slovan prehral v Leksande 3:5, o víťazstvo prišiel v závere

F-skupina:



Leksands IF - HC Slovan Bratislava 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)



Góly: 24. Lang (Ahnelöv, Rosén), 31. Ahnelöv (Kloos, Lang), 56. Kloos (Caito, Ruohomaa), 59. Ruohomaa (Veronneau, Caito), 60. Ruohomaa (Lang, Ahnelöv) - 6. Gašpar (Golian), 10. Bezák, 33. Sukeľ (Urbánek, Valach). Rozhodovali: Nord, Harnebring – Norlander, Almerstedt (všetci Švéd.), vylúčení: 1:4 na 2 min., navyše Bichsel (Leks.) 5+10 min. za útok na hlavu, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Leksands IF: Kaskisuo - Själin, Caito, Ahnelöv, Bichsel, Berg, Noren, Lundqvist - Ashton, Ruohomaa, Kloos - Lang, Zackrisson, Rosén - Heineman, Aman, Veronneau - Karlsson, Knuts, Forsberg - Ritola



HC Slovan Bratislava: Gudlevskis - Maier, MacKenzie, Golian, Gachulinec, Valach, Štajnoch, Sersen - Takáč, Harris, Gašpar - Yogan, Rapuzzi, Jääskeläinen - Matoušek, Kytnár, Zigo - J. Sukeľ, Bezák, Urbánek - Kundrik

Leksand 27. augusta (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava prehrali vo svojom prvom zápase v F-skupine Ligy majstrov na ľade švédskeho klubu Leksands IF 3:5. V zápase viedli 2:0 aj 3:2, o cenný skalp však prišli v záverečnej päťminútovke, keď Leksand využil dve presilovky.Slovanisti odohrajú ďalší zápas v Lige majstrov už o dva dni, v nedeľu 29. augusta nastúpia od 17.45 h na ľade švajčiarskeho klubu Fribourg-Gotterón.Prvá tretina ideálne vyšla Slovanu. Najskôr sa ubránil oslabeniu a krátko po ňom Golian vysunul v strednom pásme Gašpara, ktorý po úniku prekonal brankára domácich - 0:1. O dve minúty Harris nepotrestal chybu Leksandu, no v 10. minúte bol náskok Slovana už dvojgólový, keď Bezák uplatnil šikovnosť aj dôraz - 0:2.Švédsky tím sa v druhej časti snažil o kontaktný gól a dosiahol ho v 24. minúte, keď Lang po rýchlom výpade Ahnelöva do defenzívy súpera využil nedôraz obrany "belasých" - 1:2. Akívny Ahnelöv v 32. minúte vyrovnal na 2:2, keď zužitkoval zakrytý výhľad brankára Gudlevskisa. Od 33. minúty Slovan opäť viedol po tom, čo sa Sukeľ dostal za obranu domácich a po úniku upravil na 2:3. V 38. minúte dostal domáci obranca Bichsel vyšší trest, no "belasí" päťminútovú presilovku nezužitkovali.Tretia tretina patrila hráčom Leksandu herne aj gólovo. Gudlevskis bol v častejšej permanencii než jeho náprotivok Kaskisuo, no dlho držal svoj tím v hre o cenné víťazstvo. V 55. minúte sa "belasí" dostali do dvojnásobného oslabenia, v ktorom Kloos prestrelil Gudlevskisa - 3:3. Leksand využil aj ďalšiu presilovku, tentoraz piatich proti štyrom, keď Ruohomaa zblízka upravil na 4:3. Ten istý hráč následne pridal aj piaty gól domácich, keď pri hre hostí bez brankára uzavrel skóre na 5:3.