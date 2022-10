Slovan prehral v LM v Rapperswile 1:4, skončil bez bodu

Liga majstrov - C-skupina:



Rapperswil-Jona Lakers - HC Slovan Bratislava 4:1 (4:0, 0:1, 0:0)



Góly: 1. Noreau, 5. Embacher (Capaul), 8. Eggenberger (Profico), 9. Noreau (Moy) – 26. Pecararo (Harris). Rozhodovali: Kopitz (Nem.), Hebeisen - Cattaneo, Altmann (všetci Švaj.), vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.



Rapperswil: Meyer – Profico, Pauchard, Sataric, Baragano, Elsener, Noreau – Zangger, Albrecht, Forrer – Lammer, Čajka, Moy – Eggenberger, Wick, Brüschweiler – Capaul, Alge, Embacher



Slovan: Baroš (8. Coreau) – Beňo, MacKenzie, Golian, Gachulinec, Ackered, Maier, Demo – Takáč, Harris, Pecararo – Šotek, Zigo, Fominykh – Matoušek, Minárik, Lukošík – Török, Lipiansky, Bezák – Kukumberg

ďalší zápas:



Tappara Tampere - EHC Red Bull Mníchov 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)



Góly: 24. a 37. Savinainen, 26. Thomas, 50. Jürgens







konečná tabuľka C-skupiny:



1. Tappara Tampere 6 4 1 1 0 20:9 15 - play off



2. Red Bull Mníchov 6 3 1 1 1 21:15 12 - play off







3. Rapperswil-Jona Lakers 6 2 1 1 2 19:19 9



4. HC SLOVAN BRATISLAVA 6 0 0 0 6 9:26 0

Rapperswil 11. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava neuspeli ani vo svojom poslednom vystúpení v C-skupine Ligy majstrov. V utorok prehrali na ľade švajčiarskeho tímu Rapperswil-Jona Lakers 1:4 a v tejto sezóne nezískal ani bod.Úradujúci slovenský šampión hral v prestížnej európskej klubovej súťaži aj vlani, v F-skupine však v konkurencii Třinca, Fribourgu-Gotterón a Leksandu IF rovnako nezabodoval.V druhom stretnutí už istých postupujúcich v "céčku" fínsky klub Tappara Tampere zdolal nemecký EHC Red Bull Mníchov 4:0 a triumfoval v skupine.Švajčiarsky tím začal v úvode lepšie a už v 32. sekunde otvoril skóre zápasu. Noreau sa presadil cez obranu Slovana a prekonal Baroša. V 5. minúte viedli domáci už 2:0. Capaul prihral Eggenbergerovi, ktorého strela skončila v sieti. Rapperswil potom využil prvú presilovú hru, keď dal svoj druhý gól v zápase Eggenberger. Brankára Bartoša vystriedal Coreau. Kanaďan si však neudržal čisté konto ani minútu, keď domáci využili aj druhú početnú výhodu. Noreau vystrelil od modrej čiary a upravil na 4:0. "Belasí" sa presadili až v druhej tretine. Harris prihral Pecararovi, ktorý prekonal Meyera. Hostia sa napriek ďalším šanciam už nepresadili. V závere to skúsili aj bez brankára, no švajčiarsky tím si ustrážil trojgólový náskok.