Slovan prehral v Madride s Atleticom 1:3

Na snímke v popredí vľavo César Blackman (Slovan) a v pozadí gólová radosť futbalistov tímu Atletico Madrid počas futbalového zápasu 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Atletico Madrid - ŠK Slovan Bratislava 11. decembra 2024 v Madride. Foto: TASR - Martin Baumann

6. kolo ligovej fázy LM:



Atletico Madrid - ŠK Slovan Bratislava 3:1 (2:0)



Góly: 42. a 57. Griezmann, 16. Alvarez - 51. Strelec (z 11 m). Rozhodcovia: Lukjančukas - Mirauskas, Kazlauskas (všetci Litva), bez kariet.



Atletico Madrid: Oblak - Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan - Simeone, Barrios, De Paul, Lino (73. Riquelme) - Griezmann (73. Gallagher), Alvarez (73. Sörloth)



ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Voet, Kašia, Bajrič (84. Weiss) - Blackman, Kucka, Savvidis (84. Mustafič), Medveděv (72. Zuberu) - Barseghjan (35. Marcelli), Strelec, Mak (72. Metsoko)

Na snímke vľavo Vladimír Weiss ml. a kapitánsku pásku mu odovzdáva Juraj Kucka (obaja Slovan) počas futbalového zápasu 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Atletico Madrid - ŠK Slovan Bratislava 11. decembra 2024 v Madride. Foto: TASR - Martin Baumann



hlasy po zápase /zdroj: TASR, Voyo/:



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Chceli sme tu zanechať dobrý dojem a myslím si, že sa nám to podarilo. Malo to svoju tvár. Samozrejme, hrali sme so súperom, ktorý má obrovskú kvalitu. Atletico je svetové mužstvo. Klobúk dolu pred naším mužstvom, že nezložilo zbrane, že bojovalo do konca. Mali sme dokonca aj šancu na konci zápasu. Nie som spokojný s výsledkom, prehrali sme, ale teší ma predvedený výkon. Naše výkony v Lige majstrov majú stúpajúcu tendenciu. Čo sa týka Barseghjana, Tigran si, bohužiaľ, asi natrhol sval. Som rád, že sa Vlado vrátil do mužstva a chce pokračovať v kariére."



David Strelec, autor gólu Slovana: "Bol to určite náročný zápas. Mali sme najmä v prvom polčase sľubné brejky, dostali sme však dva góly, prvý trafil Alvarez neskutočne do vinkla, druhý dal Griezmann v päťke hlavou. Snažili sme sa hrať odvážne, vieme, že Atletico má kvalitu, Griezmann a aj ďalší sú výborní hráči. Pri pokutovom kope som si zobral loptu, kedže Tigran Barseghjan nehral. Veril som si, na poslednú chvíľu som to našťastie zmenil a kopol to do druhej strany, ako sa brankár hodil."



Vladimír Weiss ml., krídelník Slovana: "Určite nie je jednoduché naskočiť po pauze do takého zápasu. Som rád, že som späť. Pred dvoma mesiacmi som sa rozlúčil v kabíne so spoluhráčmi, aj s fanúšikmi, vtedy som si nevedel predstaviť, že nájdem silu, aby som tímu pomohol na ihrisku. Myslím si, že oddych mi veľmi prospel. Keby som vedel, že sa budem cítiť takto, tak si tú dovolenku zoberiem inak. Spravil som teraz rozhodnutie a budem si stáť za ním. Budem pokračovať do konca sezóny."



Siemen Voet, obranca Slovana: "Pre mňa osobne to bolo trochu emotívne, pretože som nemal hrať. Ale potom sa v rozcvičke zranil Danylo Ignatenko a všetko išlo rýchlo. Musel som sa veľmi rýchlo prepnúť. Myslím si, že na začiatku sme mali až príliš veľký rešpekt. V druhom polčase sme si povedali, že musíme niečo zmeniť, že musíme byť agresívnejší. Odviedli sme dobrú prácu v druhom polčase, ukázali sme, že vieme hrať futbal aj proti Atleticu. Najmä za výkon v druhom polčase môžeme byť hrdí."

Madrid 11. decembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali aj svoj šiesty zápas v Lige majstrov 2024/2025. V stredajšom súboji na Estadio Metropolitano nestačili na Atletico Madrid, domácim podľahli 1:3. V tabuľke ligovej fázy im naďalej patrí bez zisku bodu posledná priečka.Atletico poslal do vedenia v 16. minúte Julian Alvarez, ešte do prestávky zvýšil na 2:0 Antoine Griezmann. V druhom polčase znížil z pokutového kopu David Strelec, ale potom opäť Griezmann stanovil konečné skóre duelu. V 84. minúte nastúpil na ihrisko Vladimír Weiss mladší, ktorý nehral od októbrovej prehry s Manchestrom City (0:4). Po tomto dueli sa hovorilo o konci jeho kariéry, ale po krátkej pauze začal 35-ročný krídelník opäť trénovať.Slovenský šampión sa v ligovej fáze najprestížnejšej európskej súťaže predstaví už len dvakrát. Najskôr 21. januára bude hostiť nemecký Stuttgart (21.00) a v rovnakom čase uzavrie boje 29. januára na ihrisku Bayernu Mníchov.Domáci išli od úvodu za víťazstvom, svedčila o tom aj ich základná zostava. Tréner Simeone nešetril žiadnu hviezdu, oproti uplynulému ligovému zápasu so Sevillou (4:3) urobil len jednu zmenu. Gallaghera nahradil na ľavej strane stredu poľa Lino. Slovan sa však v úvodných minútach nebál hrať s loptou, v prvej desaťminútovke ju mal dokonca častejšie v moci. Postupne však domáci prebrali taktovku a v 16. minúte išli do vedenia. Takáča obstrelil spoza šestnástky Alvarez. Prevaha Atletica potom pokračovala, ale jeho hráči sa nedostávali do veľkých šancí. Naopak, v 26. minúte poslal Strelec do úniku Barseghjana a kanonier Slovana opečiatkoval brvno. O desať minút neskôr musel ísť arménsky legionár predčasne dolu z ihriska pre zranenie, čo Slovanu výrazne skomplikovalo situáciu v ofenzíve. Tri minúty pred koncom polčasu poslal Llorente loptu pred bránku, Griezmann preskočil v súboji Kašiu a hlavou zvýšil na 2:0.Po prestávke prišla chvíľa "belasých". Strelca v šestnástke fauloval Lenglet a útočník Slovana si sám postavil loptu na biely bod. Pokutový kop bezpečne premenil a znížil. Onedlho však išli domáci opäť do dvojgólového vedenia, keď sa šikovne vyhol ofsajdovej pasci Griezmann a pridal svoj druhý gól v zápase. Madridčania potom mali ďalšie šance, keď Alvarez trafil len obrancu Bajriča, Griezmanna potom vychytal Takáč. Obaja tréneri následne prestriedali, do hry sa okrem Weissa dostali Metsoko, Zuberu i Mustafič, na obraze hry sa však nič nezmenilo. Madridčania si poľahky udržali náskok a pripísali si štvrtý triumf v súťaži.