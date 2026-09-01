Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 1. september 2026Meniny má Drahoslava
< sekcia Šport

Slovan prehral v príprave s Brnom 2:3 pp, rozhodol K. Pospíšil

.
Na snímke slovenský hokejový reprezentant Kristián Pospíšil. Foto: TASR - Martin Baumann

V ďalšom prípravnom zápase si Vlci Žilina poradili so Zlínom 7:3. V drese tipsportligistu sa hetrikom blysol Brett Ritchie.

Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v utorňajšom prípravnom stretnutí s Kometou Brno 2:3 po predĺžení. Víťazný gól českého tímu strelil v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristián Pospíšil.

V ďalšom prípravnom zápase si Vlci Žilina poradili so Zlínom 7:3. V drese tipsportligistu sa hetrikom blysol Brett Ritchie. Hráči HKM Zvolen nestačili na poľský klub KH Zaglebie Sosnowiec, ktorému podľahli 0:1.

prípravné zápasy:

HC Slovan Bratislava – HC Kometa Brno 2:3 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)

Góly: 44. Korczak, 57. Turan - 22. Brabenec, 56. Cingel, 62. K. Pospíšil


Vlci Žilina – RI Okna Berani Zlín 7:3 (4:0, 1:2, 2:1)

Góly: 7., 12. a 50. Ritchie, 8. Török, 16. Š. Petráš, 34. Walega, 43. Koyš – 30. a 42. Guévin, 26. P. Holík



HKM Zvolen – KH Zaglebie Sosnowiec 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Gól: 24. Naróg
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku