< sekcia Šport
Slovan prehral v príprave s CSKA 1948 Sofia 1:2
CSKA 1948 Sofia – ŠK Slovan Bratislava 2:1 (2:1)
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali s CSKA 1948 Sofia 1:2 v pondelkovom prípravnom stretnutí na sústredení v tureckom Beleku. Všetky tri góly v súboji lídra pelotónu Niké ligy s druhým tímom tabuľky bulharskej najvyššej súťaže padli už v prvom polčase. Za „belasých“ skóroval ukrajinský útočník Mykola Kucharevič.
prípravný zápas:
CSKA 1948 Sofia – ŠK Slovan Bratislava 2:1 (2:1)
Góly: 21. Sobrero, 39. Couto - 16. Kucharevič
CSKA 1948 Sofia – ŠK Slovan Bratislava 2:1 (2:1)
Góly: 21. Sobrero, 39. Couto - 16. Kucharevič