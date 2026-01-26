Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan prehral v príprave s CSKA 1948 Sofia 1:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR

CSKA 1948 Sofia – ŠK Slovan Bratislava 2:1 (2:1)

Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali s CSKA 1948 Sofia 1:2 v pondelkovom prípravnom stretnutí na sústredení v tureckom Beleku. Všetky tri góly v súboji lídra pelotónu Niké ligy s druhým tímom tabuľky bulharskej najvyššej súťaže padli už v prvom polčase. Za „belasých“ skóroval ukrajinský útočník Mykola Kucharevič.



prípravný zápas:

CSKA 1948 Sofia – ŠK Slovan Bratislava 2:1 (2:1)

Góly: 21. Sobrero, 39. Couto - 16. Kucharevič
.

