Slovan prehral v prvom zápase s Tapparou 2:5

Liga majstrov 1. zápas:



HC Slovan Bratislava - Tappara Tampere 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)



Góly: 42. Takáč, 46. Rapuzzi (Pecararo) - 18. Henriksson (Seppäla, Nieminen), 21. Kemiläinen (Merelä), 29. Ojamäki (Kemiläinen, Lehtera), 33. Ojamäki (Virta, Kuusela), 53. Merelä (Lehterä, Savinainen). Rozhodovali: Soos, Žák – Synek, D. Konc, vylúčení: 4:2, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 4638 divákov.







Slovan: Coreau – Valach, Ackered, MacKenzie, Beňo, Gachulinec, Sersen, Maier – Pecararo, Rapuzzi, Haščák – Fominych, Minárik, Takáč – Lukošík, Zigo, Matoušek – Šotek, Preisinger, Török - Kukumberg



Tappara: Heljanko – Kemiläinen, Vittasmäki, Thomas, Tuulola, Matuškin, Seppäla, Nieminen, Jürgens – Merelä, Lehterä, Savinainen – Kuusela, Virta, Ojamäki – Kelleher, Tanus, Granath – Luoto, Moilanen, Henriksson





Na snímke vľavo Daniil Fominych (Slovan) a vpravo Jori Lehterä (Tappara) v prvom stretnutí C-skupiny hokejovej Ligy majstrov HC Slovan Bratislava - Tappara Tampere (Fín.) 1. septembra 2022 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 1. septembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava neuspeli vo svojom prvom zápase v C-skupine Ligy majstrov 2022/2023. Vo štvrtok podľahli na domácom ľade fínskemu majstrovi z uplynulej sezóny Tappare Tampere 2:5.V ďalšom zápase sa zverenci Jána Pardavého stretnú s nemeckým tímom Red Bull Mníchov. Tento duel odohrajú opäť doma v sobotu 3. septembra o 16.00 h. V skupine majú ešte Rapperswil, zápasy so švajčiarskym tímom odohrajú v októbri.Úradujúci slovenský šampión hral v prestížnej európskej klubovej súťaži aj vlani, v F-skupine však v konkurencii Třinca, Fribourgu-Gotterón a Leksandu IF nezískal ani bod.Fínsky tím začal lepšie, Coreaua zachránila v úvode žŕdka a potom musel brankár Slovana zlikvidovať strelu Moilanena, ktorý bol vo veľmi dobrej pozícii. Aj potom mali navrch hostia, mali lepší pohyb a najmä sa ľahšie dostávali do útočného pásma. Skóre otvoril v 18. minúte Henriksson, presadil sa po dorážke.V druhej tretine zvýraznil fínsky majster svoju prevahu dvoma gólmi. Najskôr sa presadil Kemiläinen po strele bez prípravy a po ňom dvakrát Ojamäki. Najskôr využil presilovú hru piatich proti trom a potom zakončil rýchly protiútok. V závere druhej 20-minútovky zachránila Slovan od piateho gólu ďalšia žŕdka.V tretej tretine sa Slovan nadýchol, najskôr sa dočkal po Takáčovom góle, keď útočník Slovana po vlastnej akcii prekonal Heljanka. Potom dali domáci ďalšie dva góly, ale ani jeden arbitri neuznali pre hru vysokou hokejkou. Rapuzziho presnú strelu však áno a zrazu to bolo 2:4. Takmer pridali aj tretí, ale Ziga vychytal v perfektnej pozícii brankár hostí. Skóre duelu napokon uzavrel Merelä po ďalšej využitej presilovke.