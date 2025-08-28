< sekcia Šport
Slovan prehral v Berne 2:3, bude hrať v Konferenčnej lige
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bern 28. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa v tejto sezóne predstavia v Konferenčnej lige. „Belasí“ nezvládli štvrtkovú odvetu play off Európskej ligy na pôde Young Boys Bern (2:3) a ani minulotýždňový domáci zápas proti švajčiarskemu súperovi (0:1). Šesticu súperov v tretej najvyššej klubovej súťaži UEFA sa dozvedia počas piatkového žrebu v Monte Carle.