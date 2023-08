DEBAKEL SLOVANA: V Limassole prehral 2:6 v odvete baráže EL

Na snímke vľavo hráč Slovana Dávid Strelec oslavuje gól a vpravo hráč cyperského Aris Limassolu v odvetnom zápase play off Európskej ligy Aris Limassol - ŠK Slovan Bratislava vo štvrtok 31. augusta 2023 v Limassole. Foto: TASR/CNA - MARIOS GREGORIOU

odvetný zápas play off EL:



Aris Limassol - ŠK Slovan Bratislava 6:2 (3:1)



Góly: 21., 45.+7 a 51. Gomis, 24. Szöke, 66. Mayambela, 72. Brown - 37. Strelec, 88. Barseghjan. Rozhodovali: Lambrechts - de Weirdt, Monteny (všetci Bel.), ŽK: Szöke - Kankava, Wimmer, Tolič



Aris: Vana - Boakye (62. Brown), Brorsson, Yago, Caju - Struski, Szöke (78. Uroševič) - Mayambela, Gomis (79. Babicka), Montnor (46. Bengtsson) - Stepiňski (62. Moucketou-Moussounda)



Slovan: Borjan - Blackman, Bajrič, Wimmer, Lovat (70. Vojtko) - Kucka, Kankava, Tolič (58. Barseghjan) - Marcelli (58. Abubakari), Strelec (70. Lichý), Zuberu (58. Čavrič)



/prvý zápas 1:2, Aris postúpil do skupinovej fázy EKL/

Limassol 31. augusta (TASR) – Futbalisti Slovana Bratislava nepostúpili do skupinovej fázy Európskej ligy. Po triumfe 2:1 na domácom ihrisku prehrali v odvete play off na pôde Arisu Limassol hladko 1:6 a predstavia sa v skupine Európskej konferenčnej ligy. Žreb skupín oboch súťaží sa uskutoční v piatok 1. septembra.Slovan štvrtkový duel na Cypre vôbec nezvládol, domáci si už v prvom polčase vypracovali dvojgólový náskok. Dva góly dal Yannick Gomis, tretí pridal slovenský legionár v službách Arisu Július Szöke. V drese "belasých" sa presadil David Strelec. Po prestávke dosiahol hetrik Gomis a demontáž Slovana zavŕšili Mihlali Mayambela a Morgan Brown. V závere už len skorigoval debakel striedajúci Tigran Barseghjan.Slovan mal prvú šancu v zápase, keď v 4. minúte odcentroval Tolič, ale Strelec so Zuberuom nedokázali dopraviť loptu do siete. Strelec mal o pár minút neskôr ďalšiu šancu, ale loptu poslal po zemi len do náručia Vanu. Domáci sa po týchto akciách nadýchli k aktivite a aj oni si vypracovali prvé šance. Najskôr bol Borjan v akcii po strele Gomisa z hranice pokutového územia a potom dvakrát zlikvidoval pokusy Mayambelu z pravej strany. Na brankára Slovana "nevyzrel" ani Stepiňski. Tlak domácich však priniesol ovocie v 21. minúte, keď sa po centra zľava presadil Gomis a poslal Limassol do vedenia. "Belasí" zostali otrasení a už o dve a pol minúty inkasovali opäť, keď medzeru v defenzíve Slovana využil Szöke - 2:0. Po tomto góle sa hra vyrovnala a v 37. minúte hráči slovenského majstra udreli. Kucka poslal skvelú prihrávku na Strelca a útočník Slovana znížil na 2:1. Domáci však išli do kabín s dvojgólovým náskokom, keď v siedmej minúte nadstaveného času vyskočil po rohovom kope najvyššie Gomis a hlavou poslal loptu do siete.Po zmene strán sa ako prvý dostal do šance Zuberu, ktorý dostal prihrávku z pravej strany do päťky, ale loptu netrafil dobre a Vana si vydýchol. Arisu následne vyšla prvá ofenzívna akcia v druhom polčase, Mayambela trafil spoza šestnástky do brvna a odrazenú loptu upratal do bránky Gomis a zavŕšil hetrik. Tréner Weiss po tomto góle poslal na ihrisko trojicu nových hráčov vrátane uzdraveného Čavriča, no vytúžený zvrat v zápase neprišiel. Naopak, v 66. minúte po chybe Borjana strelil Mayambela piaty gól Cyperčanov. Tréner "belasých" potom opäť striedal, defenzívu posilnili Lichý a Vojtko, ale ofenzívna lavína domácich sa valila ďalej a v 72. minúte zvýšil striedajúci Brown už na 6:1. Limassol si potom pohodlne strážil náskok. V 88. minúte prestrelil brankára Vanu striedajúci Barseghjan, Aris sa však bezpečne dokráčal ku hladkému triumfu./vyslaný redaktor TASR Michal Runák/