Slovan prejavil záujem o Jadranskú ligu, Rančík: „Zvažujeme možnosť“
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava prejavili záujem o účinkovanie v nadnárodnej súťaži Jadranská liga (ABA liga). Účastník Tipos Slovenskej basketbalovej ligy prezentoval svoj záujem oficiálnym listom, v ktorom vyjadril želanie byť súčasťou súťaže od sezóny 2026/2027 po splnení všetkých technických a finančných požiadaviek.
Ako uviedla samotná súťaž vo svojom oficiálnom vyhlásení na ligovej webstránke, vedenie ABA ligy začne rokovania v momente, keď bude známy počet klubov a systém súťaže v nasledujúcich ročníkoch. „Zvažujeme každú možnosť v rozvoji basketbalu nie len pre klub, ale aj pre Slovensko,“ uviedol pre TASR generálny manažér Slovana Radoslav Rančík.
Jadranská liga sa pre túto sezónu rozšírila o dvoch účastníkov, na voľnú kartu prijali rakúsku Viedeň a rumunský Kluž. Celkovo tak vzrástol počet účastníkov zo 16 na 18, zastúpenie má osem krajín. Klub z Pasienkov dlhodobo javí záujem o účasť v medzinárodných projektoch a nadnárodných súťažiach. V minulosti bol ešte pod hlavičkou Interu súčasťou Alpsko-jadranského pohára, Európskeho pohára FIBA a od sezóny 2024/2025 hrá Severoeurópsku basketbalovú ligu (ENBL). Pri premiére sa dostal do Final Four, teraz sa prebojoval do osemfinále.
