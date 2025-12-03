< sekcia Šport
Slovan prekvapivo prehral s Ružomberkom 1:2
V stredajšom zápase začali Ružomberčania lepšie, po góle Hladíka išli do vedenia, ale potom Slovan režíroval hru a zaslúžene vyrovnal zásluhou Ignatenka.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 3. decembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prekvapivo neuspeli v dohrávke 10. kola Niké ligy. Na Tehelnom poli prehrali s Ružomberkom 1:2, hostia naposledy zdolali Slovan na jeho pôde 26. apríla 2014. Na ďalšie trojbodové víťazstvo tak čakali 11 a pol roka.
V stredajšom zápase začali Ružomberčania lepšie, po góle Hladíka išli do vedenia, ale potom Slovan režíroval hru a zaslúžene vyrovnal zásluhou Ignatenka. Po prestávke rozvlnil sieť aj Yirajang, ale Cruz si predtým loptu spracoval rukou a gól neplatil. Rozhodnutie prišlo v 80. minúte, keď po centri Seleckého prekonal brankára Macíka hlavou Fila. „Belasí“ sú napriek prehre na čele tabuľky, druhá Žilina stráca dva body.
V stredajšom zápase začali Ružomberčania lepšie, po góle Hladíka išli do vedenia, ale potom Slovan režíroval hru a zaslúžene vyrovnal zásluhou Ignatenka. Po prestávke rozvlnil sieť aj Yirajang, ale Cruz si predtým loptu spracoval rukou a gól neplatil. Rozhodnutie prišlo v 80. minúte, keď po centri Seleckého prekonal brankára Macíka hlavou Fila. „Belasí“ sú napriek prehre na čele tabuľky, druhá Žilina stráca dva body.
dohrávka 10. kola Niké ligy
ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 1:2 (1:1)
Góly: 34. Ignatenko – 4. Hladík, 80. Fila. Rozhodcovia: Glova – Poláček, Juhos, ŽK: Bajrič, Ignatenko, Tolič – Hladík, Ťapaj, Múdry, Luterán, 3119 divákov.
Slovan: Macík – Blackman, Lichý (68. Weiss), Bajrič, Cruz – Pokorný (76. Wimmer), Ignatenko, Tolič – Yirajang (86. Ofori), Mak (68. Marcelli), Gajdoš (76. Ibrahim)
Ružomberok: Ťapaj – Köstl, Luterán (79. Král), Endl – Fila, Buchvaldek (68. Múdry), Grygar, Selecký – Hladík, Šašinka (58. Chrien), Bačík (58. Tučný)
ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 1:2 (1:1)
Góly: 34. Ignatenko – 4. Hladík, 80. Fila. Rozhodcovia: Glova – Poláček, Juhos, ŽK: Bajrič, Ignatenko, Tolič – Hladík, Ťapaj, Múdry, Luterán, 3119 divákov.
Slovan: Macík – Blackman, Lichý (68. Weiss), Bajrič, Cruz – Pokorný (76. Wimmer), Ignatenko, Tolič – Yirajang (86. Ofori), Mak (68. Marcelli), Gajdoš (76. Ibrahim)
Ružomberok: Ťapaj – Köstl, Luterán (79. Král), Endl – Fila, Buchvaldek (68. Múdry), Grygar, Selecký – Hladík, Šašinka (58. Chrien), Bačík (58. Tučný)
hlasy po zápase:
Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Po víťazstve nad Vallecanom hanba z našej strany. Hrali sme bez pohybu, na hrote útoku suplujú krídla, chýba nám klasický útočník. Chýbala nám aj emócia aj kvalita, to je realita. Keď dáme šancu 4-5 hráčom zo širšieho kádra, dopadne to tak ako dnes. Dostali sme dva góly z autu, to je hrozné. Niektorí na to nemajú, niektorí sa málo snažili. Prehrali sme, stane sa to, ale nemalo by sa.“
Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Po víťazstve nad Vallecanom hanba z našej strany. Hrali sme bez pohybu, na hrote útoku suplujú krídla, chýba nám klasický útočník. Chýbala nám aj emócia aj kvalita, to je realita. Keď dáme šancu 4-5 hráčom zo širšieho kádra, dopadne to tak ako dnes. Dostali sme dva góly z autu, to je hrozné. Niektorí na to nemajú, niektorí sa málo snažili. Prehrali sme, stane sa to, ale nemalo by sa.“