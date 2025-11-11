Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 11. november 2025Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Šport

Slovan pretrhol šnúru prehier, nad Keilou vyhral 95:79

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najbližší duel „belasých“ v ENBL je na programe v stredu 10. decembra o 19.00 h proti nórskemu Gimle Basket.

Autor TASR
Keila 11. novembra (TASR) - Basketbalisti Slovana Bratislava ukončili v Severoeurópskej lige (ENBL) trojzápasové čakanie na víťazstvo. Vo svojom šiestom vystúpení v tejto súťaži triumfovali na palubovke estónskej Keily Coolbet 95:79 a vylepšili si tak bilanciu na dve víťazstvá a štyri prehry. Najbližší duel „belasých“ v ENBL je na programe v stredu 10. decembra o 19.00 h proti nórskemu Gimle Basket.



ENBL 2025/2026 - ligová fáza:

Keila Coolbet - BC Slovan Bratislava 79:95 (30:47)

najviac bodov: Lenk 20, Johnson 16, Saal 12 - Stevenson 29, Pavelka 19 (10 doskokov), Kovačevič 15
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky