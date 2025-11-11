< sekcia Šport
Slovan pretrhol šnúru prehier, nad Keilou vyhral 95:79
Najbližší duel „belasých“ v ENBL je na programe v stredu 10. decembra o 19.00 h proti nórskemu Gimle Basket.
Autor TASR
Keila 11. novembra (TASR) - Basketbalisti Slovana Bratislava ukončili v Severoeurópskej lige (ENBL) trojzápasové čakanie na víťazstvo. Vo svojom šiestom vystúpení v tejto súťaži triumfovali na palubovke estónskej Keily Coolbet 95:79 a vylepšili si tak bilanciu na dve víťazstvá a štyri prehry. Najbližší duel „belasých“ v ENBL je na programe v stredu 10. decembra o 19.00 h proti nórskemu Gimle Basket.
ENBL 2025/2026 - ligová fáza:
Keila Coolbet - BC Slovan Bratislava 79:95 (30:47)
najviac bodov: Lenk 20, Johnson 16, Saal 12 - Stevenson 29, Pavelka 19 (10 doskokov), Kovačevič 15
