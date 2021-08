Slovan pricestoval do Grécka s rešpektom, no nie so strachom

Pireus 18. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava veria, že v prvom zápase play off Európskej ligy na pôde Olympiakosu Pireus dokážu urobiť maximum pre to, aby si udržali šance na postup do odvety. Do Grécka pricestovali s rešpektom pred súperom zvučného mena, no nie so strachom z neho. Úvodný výkop duelu je na programe vo štvrtok o 21.00 SELČ.



Tréner "belasých" Vladimír Weiss st. po postupe do play-off prezradil, že si prial skôr Olympiakos než bulharský Ludogorec. "Som rád, že hráme s Olympiakosom, a nielen preto, že tu hral Vlado. Je to veľký klub, pre nás určite cenná skúsenosť aj zážitok. Verím, že budeme dôstojným súperom. Máme rešpekt pred ich kvalitou, históriou a výbornou kulisou, no neprišli sme ustráchaní. Chceme sa pobiť o dobrý výsledok a hrať odvážne, musíme byť nebezpeční vpredu, inak nemáme šancu," povedal pre klubový web.



Slovan pricestoval na štadión Karaiskakis bez brankára Michala Šullu. "Nie je tu s nami Šulla, ktorý má zdravotné problémy s kolenom. Ezekiel Henty mal len malé zranenie, takže je k dispozícii, rovnako ako je k dispozícii David Strelec a ostatní hráči. Neprišiel sem s nami Ratao," vyhlásil Vladimír Weiss st., ktorý po vylúčení Vernona De Marca rieši dilemu na ľavom kraji obrany: "Nie je to taká veľká dilema, Lucas Lovat je dlhodobo zranený od prípravy a Vernon dostal hlúpu červenú kartu. Máme tam dve alternatívy, uvidíme, pre ktorú sa rozhodneme, no verím, že túto absenciu plnohodnotne nahradíme."



Favoritom duelu je 37. tím rebríčka UEFA, ktorý má v kádri viaceré zvučné mená. Slovan sa však dopredu nevzdáva. "Nemôžeme sa len brániť, musíme byť nebezpeční aj vpredu, ako aj druhý polčas v Berne. Nesmieme byť ustráchaní. Domáci určite budú mať tlak, je jedno, v akom rozostavení, domáci tréner to často mení aj v priebehu zápasu. Niečo podobné možno urobíme aj my, máme v hlavách takú alternatívu, že spravíme zostavu tak, aby sme to mohli v priebehu duelu meniť. Olympiakos je výborné mužstvo s vynikajúcimi hráčmi, či už El Arabi, Valbuena, Camara alebo Sokratis, ktorý odohral niekoľko sezón v Arsenale. Prišli sme ukázať dobrú hru, bojovnosť a rozumný futbal. Uvidíme, na čo máme, je to dobrý test. Vieme, že skupinu máme istú, môžeme hrať relatívne s pokojom, ale zároveň perfektnou koncentráciou na to, že je tu šanca aj na Európsku ligu," uviedol tréner pre oficiálny web Slovana.



Vladimír Weiss ml., ktorý v Olympiakose pôsobil v sezóne 2013/14, uviedol na predzápasovej tlačovej konferencii, že si želal v play off tohto súpera: "Zostali mi pekné spomienky, aj keď som v Olympiakose strávil v podstate len polroka. Spomienky sú krásne, narodila sa mi tu dcéra Viktória, na Atény budem spomínať v dobrom. Akonáhle som zistil, že Olympiakos je jedným z možných súperov, tak som si prial, aby sme sa stretli. Teším sa, motivácia bude ešte o niečo vyššia. Vieme, akú majú veľkú kvalitu. Musíme hrať koncentrovane a bojovne tak ako druhý polčas v Berne. Na tejto úrovni je každý zápas iný, sami sme sa o tom presvedčili v minulom kole. Olympiakos má silu a hráčov s veľkou hodnotou, ale sme tu, aj my máme kvalitu, a verím, že spolu dokážeme podať výkon, po ktorom budeme úspešní. To znamená, že pred odvetou budeme stále v hre."



Duel povedie talianska rozhodcovská trojica Guida – Meli, Tegoni. Priamy prenos vysiela TV Dajto, resp. VOYO.