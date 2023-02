Slovan proti Dukle ratoval bod, tréner netrafil zostavu

Bratislava 18. februára (TASR) - S futbalistami Slovana Bratislava to po prvom polčase sobotňajšieho stretnutia s Banskou Bystricou vyzeralo, že smerujú k prvej domácej prehre v tomto ročníku Fortuna ligy. Po prestávke však favorit prepol na vyššie obrátky a v úplnom závere dokázal po gólovej hlavičke Andreho Greena zachrániť aspoň aspoň bod za remízu 2:2. Vzhľadom na priebeh zápasu bol domáci tréner Vladimír Weiss starší so ziskom bodu spokojný.



"Pre nás to bol nešťastný zápas. Prvý polčas úplná katastrofa, v druhom bolo vidieť snahu, dôraz a mali sme aj šance. Mohli sme vyhrať, ale aj prehrať, keby súper premenil ´gólovku´ za stavu 1:2. Beriem to na seba, netrafil som sa do zostavy. Dal som šancu niektorým hráčom, ktorí predtým toľko nehrali. Stratili sme v dvoch zápasoch štyri body, čo je veľa, ale ideme ďalej. Musíme sa zlepšiť v dôraze v šestnástke a v premieňaní šancí," vravel tréner "belasých" po deľbe bodov so 7. tímom najvyššej súťaže.



Slovanu po nevydarenej úvodnej 45-minútovke pomohli nielen striedania a zmena rozostavenia, ale aj lepšie individuálne výkony. "Pred zápasom som hráčom hovoril, že nezáleží na rozostavení, ale ide o kvalitu a srdce. Ide o to behať a otvárať si priestory, čo sa nám v prvom polčase nedarilo. Súper to mal vzadu zavreté a premenil dve šance, pri ktorých Polievka ukázal svoju kvalitu. Dokázali sme aspoň vyrovnať, ale nemali sme fyzické ani morálne sily zvrátiť to. Po prvom zlom polčase však musíme byť s bodom spokojní," poznamenal kouč Slovana. Zaváhanie úradujúceho majstra a lídra využila Dunajská Streda, ktorá sa k nemu po víťazstve 2:0 v Michalovciach priblížila na rozdiel jedného bodu.



Banská Bystrica sa v závere základnej časti usiluje dostať do hornej polovice tabuľky. V prípade skalpu Slovana by sa jej to minimálne do nedele podarilo, no aj bod z Tehelného poľa má pre tím spod Urpína cenu. "Vedeli sme, že nás čaká asi najlepší tím na Slovensku. Snažili sa sa zhustiť priestor pred našou šestnástkou a v prvom polčase hroziť z brejkov. Využili sme dve šance, ale po prestávke nám odchádzali sily a súper vyrovnal. Rozhodla kvalita lavičky Slovana. Bolo vidieť, že keď domáci stupňovali tempo, tak sme nestíhali. S bodom sme však spokojní," povedal asistent trénera Dukly Mário Auxt.



Dukla ťaží z efektivity kanoniera Róberta Polievku, ktorý v prvom jarnom kole proti Trenčínu napol sieť dvakrát a na Slovane tento kúsok zopakoval. S dvanástimi presnými zásahmi sa dostal na čelo tabuľky strelcov pred Nikolu Krstoviča z Dunajskej Stredy. "Robo má veľké sebavedomie. Vie dať gól, dovolí si v situácii jeden na jedného. Snažíme sa využiť jeho prednosti. Dnes nám chýbal Michal Faško a trošku viazla spolupráca, preto to vzal viac na seba. Ukazuje kvalitu v tréningovom procese i v zápasoch a dnes to opäť potvrdil," povedal Auxt o Polievkovi.