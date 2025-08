Slovan sa predstaví na pôde Kajratu, Kitka pripomenul náročnú klímu

1. zápas 3. predkola LM:



streda 6. augusta



17.00 SELČ Kajrat Almaty - ŠK SLOVAN BRATISLAVA



/Almaty Ortalyk Stadion, rozhodujú: Gözübüyük - Zeinstra, Inia (všetci Hol.)/



Bratislava 5. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa na úvod 3. predkola Ligy majstrov predstavia na pôde kazašského Kajratu Almaty. Výkop stretnutia je na programe v stredu o 17.00 SELČ a pôjde o historicky prvý vzájomný zápas týchto tímov.pricestovali do dejiska v pondelok pred polnocou, pričom v ten istý deň dopoludnia si ešte zatrénovali v domácich podmienkach. „,“ povedal Boris Kitka, asistent trénera, pre klubový web skslovan.com. Ďalší tréning bol na programe v utorok v dejisku: „.“Tréner „belasých“ Vladimír Weiss označil šance oboch tímov na postup za úplne vyrovnané.uviedol Weiss st. na utorkovej predzápasovej tlačovej konferencii.doplnil ho krídelník Slovana Tigran Barseghjan.Weiss st. spoločne so svojím asistentom Borisom Kitkom i kondičným špecialistom Romanom Švantnerom v rokoch 2012–2015 zažili úspešný angažmán v Kajrate.uviedol kormidelník slovenského šampióna deň pred zápasom.Kitka spoločne s trénerom Vladimírom Weissom st. a kondičným špecialistom Romanom Švantnerom poznajú prostredie, keďže pôsobili v Kairate. Vedia tak aj o miestnych špecifických klimatických podmienkach. „,“ vysvetlil Kitka. Kouč Weiss má s Kairatom skúsenosti aj ako so súperom, keďže ho v roku 2005 jeho vtedajší tím Artmedia Petržalka vyradil v prvom predkole Ligy majstrov a nakoniec postúpil do skupinovej fázy milionárskej súťaže.Slovan mal v prvom predkole voľný žreb a v ďalšej fáze prešiel jednoznačne cez HŠK Zrinjski Mostar po domácej výhre 4:0 a remíze 2:2. Kajrat má za sebou úspešné dvojzápasy proti NK Olimpija Ľubľana a fínskemu KuPS, ktorý zdolal agregátne 3:2 po prehre 0:2 na pôde súpera. Úradujúci kazašský majster je momentálne uprostred sezóny a vedie tabuľku, má druhý najvyšší počet strelených gólov (39) a spolu s Aktobe najnižší počet inkasovaných (14). V obrane sa spolieha na stopérov Egora Sorokina a kapitána Aleksandra Martinoviča.,“ uzavrel Boris Kitka, ktorého tím čaká v prípade postupu v play off o hlavnú fázu LM Celtic Glasgow. Ak dvojzápas nezvládnu, nastúpia v play off o Európsku ligu proti švajčiarskym Young Boys Bern.