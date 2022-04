Slovan proti Nitre o rekordný deviaty titul, Corgoni o druhý

Na snímke radosť hráčov Nitry po víťazstve v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipos extraligy HK Poprad - HK Nitra v Poprade v sobotu 2. apríla 2022. Foto: FOTO TASR – Milan Kapusta

Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Slovana: 8:5 (v), 3:4, 4:0 (v), 5:3, 7:5 (v), 4:2



Slovan Bratislava - Nitra v play off:



2020/2021, štvrťfinále: Slovan 4:1 na zápasy



2009/2010, semifinále: Slovan 4:0 na zápasy



Kompletný program finálovej série:



1. zápas, piatok 22. apríla: Slovan Bratislava - Nitra /18.30/



2. zápas, sobota 23. apríla: Slovan Bratislava - Nitra /18.30/



3. zápas, utorok 26. apríla: Nitra - Slovan Bratislava /18.30/



4. zápas, streda 27. apríla: Nitra - Slovan Bratislava /18.30/



prípadný 5. zápas, piatok 29. apríla: Slovan Bratislava - Nitra /18.30/



prípadný 6. zápas, nedeľa 1. mája: Nitra - Slovan Bratislava /18.30/



prípadný 7. zápas, utorok 3. mája: Slovan Bratislava - Nitra /18.30/

Bratislava/Nitra 21. apríla (TASR) - Prvýkrát v histórii najvyššej slovenskej hokejovej súťaže nastúpia vo finálovej sérii hráči Slovana Bratislava proti Nitre. "Belasí" sa pokúsia získať rekordný deviaty extraligový titul, čím by sa v počte prvenstiev osamostatnili na čele od HC Košice. Nitrania, ktorí nebudú v sérii v pozícii favorita, by svoju piatu finálovú účasť radi premenili na druhý titul.Slovanisti vstúpili do play off 2022 v pozícii víťaza základnej časti. Vďaka tomu začali obe doterajšie série na domácom ľade a ten mali k dispozícii aj v rozhodujúcom siedmom semifinálovom zápase proti Košiciam. Rovnako tomu bude aj proti Nitre, ktorá obsadila v základnej časti 3. miesto. Slovanisti si na ceste do finále hladko poradili vo štvrťfinále s Prešovom, ktorý zdolali 4:0 na zápasy, no následne sa potrápili s Košicami. V sérii dvoch klubov, ktoré v ročníku 2021/2022 oslavujú storočnicu, vždy zvíťazil domáci tím a keďže to platilo aj v rozhodujúcom zápase na bratislavskom ľade, do finále postúpil Slovan. Jeho postupový gól strelil v predĺžení siedmeho duelu Tomáš Zigo.Pre Slovan pôjde o 11. finálovú účasť a prvú po návrate z KHL. Vo finálovej sérii o slovenský titul zatiaľ naposledy súperil v sezóne 2011/2012, v ktorej zdolal Košice 4:3 na zápasy so zlatým gólom Libora Hudáčka v predĺžení rozhodujúceho duelu. Klub následne zamieril do KHL, z ktorej sa vrátil v roku 2019. Prvá sezóna po návrate do slovenskej extraligy bola pre pandémiu predčasne ukončená, v druhej Slovan stroskotal v semifinále na neskoršom majstrovi Zvolene. Vo štvrťfinále vtedy zdolal práve Nitru (4:1 na zápasy), pričom išlo iba o druhú konfrontáciu týchto klubov v histórii play off.Aj Nitrania už v tohtoročnej vyraďovacej časti absolvovali sedemzápasovú sériu. Stalo sa tak už vo štvrťfinále, keď sa v pozícii favorita vytrápili s Popradom, ktorý bol po základnej časti na 6. mieste. Na víťazstvo 4:3 na zápasy nadviazali v následnom semifinále, v ktorom zdolali obhajcu titulu Zvolen 4:2. Pre nitriansky klub pôjde o piatu finálovú účasť, pričom z doterajších štyroch premenil na titul iba jedinú - v roku 2016. Jeho predošlá finálová séria z roku 2019 sa skončila víťazstvom Banskej Bystrice, ktorá vtedy skompletizovala zlatý hetrik.Dve doterajšie konfrontácie Slovana s Nitrou v play off priniesli dva postupy "belasých", ktorí z 9 zápasov prehrali jediný - vlani 2:8 vo 4. zápase na nitrianskom ľade. Vzájomné zápasy v základnej časti 2021/2022 priniesli gólové prestrelky, ktoré vyzneli lepšie pre Slovan. Ten vyhral 5 zo 6 stretnutí, v získaných bodoch prevýšil Nitru 15:3 a na strelené góly 31:19.