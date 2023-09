Slovan prvýkrát v sezóne bez bodu, v Dunajskej Strede prehral 1:3

FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 3:1 (2:0)



Góly: 11. Goure, 30. Čermák, 57. Gavrič - 60. Strelec. Rozhodcovia: Gemzický - Hancko, Poláček, ŽK: Andzouana - Barseghjan, Bajrič, Kašija, 8866 divákov.



DAC: Popovič - Pinto, Kaša, Csinger, Andzouana - Dimun, Káčer (65. Herc), Čermák (80. Gruszkowski) - Trusa (80. Narchos), Goure (65. Ramadan), Gavrič



Slovan: Borjan - Pauschek (67. Blackman), Kašija, Bajrič, Lovat - Kucka (67. Tolič), Kankava, Savvidis (46. Marcelli) - Barseghjan (86. Zuberu), Abubakari (46. Strelec), Čavrič

Niké liga - 7. kolo:



AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce 1:2 (0:1)

Góly: 48. Čerepkai (z 11 m) - 10. a 65. Kupusovič. Rozhodovali: Smolák – Ferenc, Kuba, ŽK: Balaj, Duga - Hollý, Vozinha.

Zlaté Moravce: Slávik - Suľa, Moško, Nagy, Čonka - Gono, Čerepkai, Duga (82. Brenkus) - Mondek (73. Švec), Balaj, Nsumoh

Trenčín: Vozinha - Kmeť, Bagin, Stojsavljevič, Kozlovský - Hollý (80. Gajdoš), Bondarenko, Bariš - Gong (72. Jude), Kupusovič (73. Akila), Soares

Dunajská Streda 17. septembra (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda vyhrali v nedeľnom šlágri 7. kola futbalovej Niké ligy nad úradujúcim majstrom ŠK Slovan Bratislava 3:1. "" zaznamenali prvú prehru v prebiehajúcej ligovej sezóne, DAC zabodoval naplno po predchádzajúcich dvoch prehrách.Dunajskostredčania pred 8866 divákmi viedli v zápase dvoch najlepších tímov minulého ročníka už 3:0, keď sa zaskvel vo svojom prvom zápase v žlto-modrom drese Fernand Goure. Útočník z Pobrežia Slonoviny v 11. min otvoril skóre a podieľal sa aj na zásahoch Aleša Čermáka v 30. a Željka Gavriča v 57. minúte. Striedajúci David Strelec po hodine hry už iba znížil. DAC si pripísal tretiu výhru v ročníku a v neúplnej tabuľke je priebežne piaty, Slovan za ním zaostáva na šiestej priečke o tri body s dvoma zápasmi k dobru.Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v nedeľnom zápase 7. kola Niké ligy na pôde FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 a poskočili na čelo tabuľky o bod pred Žilinu. O oba góly víťazov sa postaral srbský útočník Njegoš Kupusovič.Trenčania sa dostali do vedenia v 10. min, keď Kupusovič skóroval po centri Matúša Kmeťa. V 48. min vyrovnal Roman Čerepkai z pokutového kopu, no Kupusovič rozhodol v 65. min exportnou strelou z diaľky s pomocou žrde.