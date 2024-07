Slovan remizoval v Celje 1:1 v prvom zápase 2. predkola

1. zápas 2. predkola LM:



NK Celje - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (1:1)



Góly: 7. Bobičanec - 11. Strelec. Rozhodovali: England – Mainwaring, Greenhalgh (všetci Angl.), ŽK: Kučys, Karničnik - Takáč, Weiss ml., Mak, ČK: 31. Savvidis (po faule)



Celje: Štubljar - Karničnik, Vukliševič, Zec, Krefl - Svetlin (40. Kvešič), Pišek (85. Brnič), Bobičanec - Matko (68. Aarons), Kučys (85. Edmilson), Menalo (68. Popovič)



Slovan: Takáč - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis, Kucka, Zuberu - Mak (80. Barseghjan), Weiss (88. Marcelli) - Strelec (71. Pauschek)

Celje 24. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali na ihrisku slovinského NK Celje 1:1 v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov. Ich gól strelil v 11. minúte David Strelec, keď odpovedal na presný zásah Luku Bobičanca z priameho kopu. "Belasí" hrali od 31. minúty bez stredopoliara Kyriakosa Savvidisa, ktorý dostal po faule červenú kartu. Odveta je na programe v utorok 30. júla od 20.30 h v Bratislave.Víťaz tohto dvojzápasu sa stretne s úspešnejším z dvojice APOEL Nikózia - Petrocub Hincesti. V prvom zápase triumfoval cyperský tím 1:0. V bráne Slovana nastúpil Dominik Takáč, pre ktorého to bol prvý zápas od príchodu zo Spartaka Trnava.Slovanisti už v úvodných sekundách čelili nebezpečnej ofenzívnej akcii domácich, no tí sa v šestnástke nedostali k zakončeniu. Brankár Takáč si čisté konto v novom pôsobisku udržal iba necelých sedem minút, keďže v 7. minúte síce vystihol smer strely z priameho kopu, no Bobičanec poslal dostatočne prudkú strelu k pravej žrdi - 1:0. O dve minúty mohli domáci zvýšiť náskok, no Bajrič stihol v poslednom momente odkopnúť loptu zakončujúcemu hráčovi. "Belasí" postupne pridali v ofenzíve a v 11. minúte sa dočkali vyrovnania. Mak potiahol akciu po pravej strane, jeho prihrávku do šestnástky prevzal Weiss, ktorý z bránkovej čiary poslal pätičkou spätnú prihrávku nekrytému Strelcovi a ten zblízka prekonal brankára Štubljara - 1:1. Domáci mali v prvom polčase mierne navrch, no skórovať sa im v ňom nepodarilo. Po polhodine hry nastala komplikácia pre "belasých," keďže rozhodca England vylúčil Savvidisa po faule na Svetlina. Slovenský majster si v 41. minúte vydýchol po tom, čo gól Matka z dorážky neplatil pre ofsajd.V úvode druhého polčasu sa Slovanistom darilo držať hru ďaleko od Takáčovej brány a snažili sa byť nebezpeční v ofenzíve. V oslabení sa im však nedarilo prečíslovať obranu súpera. Po hodine hry sa Matko snažil presadiť z pokutového územia, no Zuberu mu stihol včas zblokovať strelu. V 73. minúte síce Takáč nedosiahol na strelu Pišeka spoza šestnástky, no predchádzal jej ofsajd. Hráči Celje v závere vystupňovali tlak, no Takáč podržal svoj tím viacerými zákrokmi.