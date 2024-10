Slovan remizoval v mládežníckej Lige majstrov so Gironou 2:2

UEFA Youth League



3. kolo ligovej fázy:



FC Girona - Slovan Bratislava 2:2 (1:2)



Góly: 3. Escoda Suner, 66. Plaza - 25. Maroš, 36. Murar, ČK: 44. Held (Slovan) po druhej ŽK



Girona 22. októbra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava do 19 rokov získali svoj prvý bod v mládežníckej Lige majstrov. Po prehrách 0:4 so Celticom Glasgow a Manchestrom City remizovali v utorok na ihrisku španielskej Girony 2:2.Domácich poslal do vedenia v 3. minúte obranca David Escoda Suner, "belasí" ešte do polčasu otočili skóre po góloch Alexeja Maroša a Samuela Murara. V 44. minúte však dostal červenú kartu Šimon Held a domáci využili presilovku v 66. minúte. Na konečných 2:2 upravil Nacho Plaza.Vo večernom zápase o 21.00 h nastúpil proti Girone aj A-tím Slovana.