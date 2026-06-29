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Slovan remizoval v prípravnom dueli s Crvenou Zvezdou Belehrad 1:1
Zverenci kouča Yayu Toureho duelom uzavreli svoje sústredenie v rakúskom Windischgarstene.
Autor TASR
Windischgarsten 29. júna (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali vo svojom druhom prípravnom dueli pred štartom novej sezóny so srbským šampiónom Crvenou Zvezdou Belehrad 1:1. Na gól Aleksandara Kataia z 81. minúty odpovedal sériový slovenský majster o šesť minút neskôr presným zásahom Petra Pokorného. Slovan mohol skóre aj otočiť, no strelu Andraža Šporara v úplnom závere zastavila žrď. Zverenci kouča Yayu Toureho duelom uzavreli svoje sústredenie v rakúskom Windischgarstene.
Niké liga - príprava:
CZ Belehrad - Slovan Bratislava 1:1 (0:0)
Góly: 81. Katai - 87. Pokorný
CZ Belehrad - Slovan Bratislava 1:1 (0:0)
Góly: 81. Katai - 87. Pokorný