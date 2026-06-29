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Slovan remizoval v prípravnom dueli s Crvenou Zvezdou Belehrad 1:1

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zverenci kouča Yayu Toureho duelom uzavreli svoje sústredenie v rakúskom Windischgarstene.

Autor TASR
Windischgarsten 29. júna (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali vo svojom druhom prípravnom dueli pred štartom novej sezóny so srbským šampiónom Crvenou Zvezdou Belehrad 1:1. Na gól Aleksandara Kataia z 81. minúty odpovedal sériový slovenský majster o šesť minút neskôr presným zásahom Petra Pokorného. Slovan mohol skóre aj otočiť, no strelu Andraža Šporara v úplnom závere zastavila žrď. Zverenci kouča Yayu Toureho duelom uzavreli svoje sústredenie v rakúskom Windischgarstene.



Niké liga - príprava:

CZ Belehrad - Slovan Bratislava 1:1 (0:0)

Góly: 81. Katai - 87. Pokorný
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